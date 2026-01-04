El domingo 4 de enero de 2026 se vive con un ambiente especial: es un día para bajar el ritmo y conocer el resultado del Sinuano Noche. Es una de las últimas emociones del día, despertando expectativa entre quienes decidieron confiar en la suerte en este inicio de año.

Este sorteo nocturno se mantiene como uno de los más seguidos del país por su formato sencillo, premios definidos y la transparencia con la que se realiza cada noche. Incluso en domingo, cuando muchos aprovechan para descansar o planear la semana que comienza, el Sinuano Noche conserva su atractivo y convierte el cierre del día en un momento cargado de esperanza.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Domingo 4 de Enero 2026

En este artículo puedes mirar aquí el resultado del sorteo Sinuano Noche de hoy, domingo 4 de enero de 2026, con la información oficial y actualizada. Si participaste, este es el momento de comprobar tu jugada y saber si la semana empieza con una buena noticia.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Sinuano Noche: respaldo y transparencia en cada sorteo

El Sinuano Noche se ha posicionado como uno de los sorteos con mayor credibilidad en Colombia, gracias a un modelo que prioriza la seguridad y la claridad en cada etapa del proceso. Todas las noches, el sorteo se realiza bajo lineamientos estrictos que garantizan igualdad de condiciones para los participantes y resultados íntegros, fortaleciendo la confianza de quienes juegan de manera constante.

El acompañamiento permanente de organismos de control y personal especializado es un pilar clave de este sistema. Desde la revisión técnica de los equipos hasta la supervisión directa durante la extracción del número ganador, cada procedimiento es verificado para asegurar un desarrollo transparente, confiable y alineado con los estándares que rigen los juegos de suerte y azar en el país.

Resultados de la semana en la lotería Sinuano Noche: lunes 29 de diciembre al sábado 3 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Sinuano Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 29 de diciembre: 5691-2.

Martes 30 de diciembre: 9486-7.

Miércoles 31 de diciembre: 3473-6.

Jueves 1 de enero: no hubo sorteo.

Viernes 2 de enero: 9719-9.

Sábado 3 de enero: 6570-9.

El lunes 5 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Sinuano Noche. Se realizará en su horario habitual: 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.