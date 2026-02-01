El sábado 31 de enero se vive con un ritmo más tranquilo, de planes abiertos y noches que se disfrutan sin afán. En medio de ese ambiente relajado, el resultado del Sinuano Noche se convierte en uno de los momentos más esperados del día, cuando la ilusión vuelve a asomarse y la suerte puede aparecer justo al cierre de la jornada.

Para muchos jugadores, el Sinuano Noche es parte del ritual del fin de semana. Su constancia diaria, reglas claras y premios definidos hacen que incluso los sábados mantenga intacta la expectativa, acompañando reuniones, descansos y ese deseo de terminar el día con una noticia positiva.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Sábado 31 de Enero 2026

Tras el cierre del sorteo, en este espacio se publican las cifras oficiales del Sinuano Noche de este sábado 31 de enero, verificadas por los canales autorizados. Es el punto indicado para confirmar tu jugada con calma y descubrir si la última noche del mes viene acompañada de una noticia inesperada.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Así puedes participar en el Sinuano Noche en Colombia

Jugar al Sinuano Noche es sencillo y está al alcance de cualquier persona. El primer paso es escoger un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, ya sea elegido por gusto personal o de manera aleatoria. Una vez definido, la jugada se registra en los puntos autorizados de SuperGiros S.A. en todo el país o a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, que ofrecen un proceso rápido, seguro y totalmente legal.

Qué debes acertar para ganar en el Sinuano Noche

El objetivo del sorteo es que tu número coincida con el resultado oficial. Cuando las cuatro cifras coinciden en el orden exacto, se obtiene el premio principal, que paga 4.500 veces el valor jugado. Además, el Sinuano Noche también premia los aciertos parciales, reconociendo coincidencias de tres, dos o una cifra, lo que amplía las posibilidades de obtener una ganancia en cada sorteo.

Próximo sorteo del Sinuano Noche: fecha y horario

La siguiente edición del Sinuano Noche se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 a las 8:30 p.m. Será una nueva oportunidad para quienes deseen volver a intentarlo y mantener viva la ilusión. La jugada puede registrarse con anticipación, tanto de forma presencial como digital, siempre antes del cierre del sorteo, para no perder la cita con uno de los juegos más seguidos del país.