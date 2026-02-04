El martes 3 de febrero avanza con la semana en pleno ritmo y con la atención puesta en cumplir objetivos y cerrar pendientes. En medio de esa dinámica diaria, el resultado del Sinuano Noche se convierte en uno de los momentos más esperados de la jornada, cuando la noche trae consigo una pausa y la posibilidad de que la suerte sorprenda.

Para miles de jugadores en todo el país, este sorteo hace parte del cierre habitual del día. Su constancia, reglas claras y premios definidos mantienen viva la expectativa incluso en jornadas de semana, convirtiendo al Sinuano Noche en un pequeño ritual nocturno que acompaña la rutina con ilusión.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Martes 3 de febrero 2026

En este artículo puedes consultar el resultado confirmado de la lotería Sinuano Noche de hoy, martes 3 de febrero, con la información oficial y actualizada. Si realizaste tu jugada, este es el momento de revisar tu número y comprobar si la noche trae una buena noticia que cambie el ánimo del día.

El número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Opciones de juego: dos alternativas para aspirar al premio más alto del Sinuano Noche

La 5ta Balota ofrece dos modalidades que se ajustan a diferentes formas de jugar. En la opción Directo, el desafío consiste en acertar las cinco cifras exactamente en el mismo orden del sorteo; al lograrlo, se accede al premio principal, y si únicamente coincide la última cifra, el monto jugado es devuelto. En la modalidad Combinado, el orden deja de ser determinante: cuando las cinco cifras aparecen en cualquier secuencia, el jugador recibe un pago de 100 veces lo invertido, sin perder la posibilidad de alcanzar el premio mayor si también hay coincidencia exacta.

Gracias a su funcionamiento claro, su respaldo oficial y una dinámica fácil de seguir, la 5ta Balota se ha posicionado como una opción destacada dentro del Sinuano Noche. Su equilibrio entre accesibilidad y premios atractivos la convierte en una alternativa interesante tanto para jugadores frecuentes como para quienes buscan variar su experiencia.

Guía básica para jugar el Sinuano Noche y horarios oficiales

Jugar al Sinuano Noche es un proceso simple. El participante selecciona un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y registra su jugada en puntos autorizados o mediante plataformas digitales avaladas por Coljuegos. El plan de premios reconoce tanto el acierto total (que multiplica la apuesta 4.500 veces) como las coincidencias parciales de tres, dos o una cifra, ampliando las posibilidades de obtener un premio en cada sorteo.

El sorteo se realiza todos los días, manteniendo horarios fijos que facilitan el seguimiento: de lunes a sábado a las 10:30 p.m., y domingos y festivos a las 8:30 p.m. Cada edición representa una nueva oportunidad para intentar la suerte y vivir la expectativa nocturna que ha convertido al Sinuano Noche en una de las tradiciones más populares en Colombia.