El sábado 3 de enero trae consigo un ritmo distinto: menos prisas, más tiempo para descansar y la oportunidad de conocer el resultado del sorteo Sinuano Noche. Se concentra la atención de miles de jugadores que, entre planes familiares o momentos de pausa, esperan que la suerte también se haga presente en este inicio de año.

Este sorteo nocturno se ha consolidado como uno de los más seguidos del país gracias a su mecánica clara y premios fijos, características que generan confianza sin importar la fecha del calendario. Incluso en un sábado, cuando la rutina se detiene para muchos, la emoción del Sinuano Noche se mantiene intacta y convierte la noche en un momento cargado de ilusión.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Sábado 3 de Enero 2026

En este espacio puedes consultar el resultado oficial del sorteo de la Lotería Sinuano Noche de hoy, sábado 3 de enero, con la información confirmada y actualizada. Si realizaste tu jugada, aquí encontrarás los números ganadores y la respuesta a si este fin de semana comenzó con una buena noticia.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

5ta Balota del Sinuano Noche: una alternativa que eleva la experiencia del sorteo

La 5ta Balota es una modalidad adicional del Sinuano Noche diseñada para quienes buscan sumar opciones sin modificar la dinámica tradicional del sorteo. Esta alternativa permite jugar con cinco cifras y abre distintas posibilidades de premio, convirtiendo cada resultado en un momento de mayor expectativa y emoción para el participante.

Al acertar las cinco cifras en el orden exacto, el premio corresponde a 38.000 veces lo jugado. En la modalidad Combinada, si las cinco cifras coinciden en cualquier orden, se obtiene un pago de 100 veces el valor jugado. Además, con la opción Quinta Libre, acertar la última cifra permite recuperar el monto invertido, ofreciendo una red de respaldo que amplía las oportunidades de premio.

Con montos de participación desde $10.000, esta modalidad puede conducir a premios que superan los $300 millones, según la opción elegida. Por estas características, la 5ta Balota se ha posicionado como una propuesta flexible, dinámica y atractiva dentro del Sinuano Noche, pensada para quienes disfrutan explorar más caminos hacia una posible ganancia.

Sinuano Noche: un sorteo con impacto social en Colombia

El Sinuano Noche trasciende la emoción del azar al cumplir un papel relevante en el desarrollo social del país. Una parte de los recursos generados se destina al fortalecimiento de programas de salud, bienestar comunitario e iniciativas sociales que benefician a distintas regiones de Colombia.

Gracias a su alcance nacional, personas de zonas urbanas y rurales participan bajo las mismas condiciones, consolidando al Sinuano Noche como un sorteo que conecta al país alrededor de una ilusión común. De norte a sur, cada noche se vive con la expectativa de un resultado que puede cambiar historias.

Ser parte del Sinuano Noche significa participar en una experiencia que combina tradición, esperanza y compromiso social. Cada jugada representa una oportunidad de ganar, pero también una contribución al progreso colectivo, donde la ilusión individual se transforma en bienestar para muchos.