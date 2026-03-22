Este domingo 22 de marzo ya se conoce el resultado oficial del Sinuano Noche, uno de los sorteos que cada día reúne la atención de miles de jugadores en Colombia. Al final del día, la expectativa se concentra en el número ganador, ese que muchos esperan para confirmar si su jugada coincidió.

El resultado del Sinuano Noche hoy es una de las búsquedas más frecuentes entre quienes participan en este popular juego de chance. En este artículo puedes consultar de forma rápida el número ganador del domingo 22 de marzo, una información clave para verificar tu jugada sin complicaciones.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Domingo 22 de Marzo 2026

Si hiciste tu jugada para esta fecha, aquí puedes revisar el resultado del Sinuano Noche y comparar tu número con el que fue anunciado oficialmente. Consulta y descubre si tu combinación coincidió con la del sorteo de esta noche.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

5ta Balota del sorteo Sinuano Noche: así puedes jugarla

La 5ta Balota del Sinuano Noche tiene dos formas de juego muy claras. En la modalidad Directo, debes acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarte el premio mayor. Además, si solo coincide la última cifra, recuperas el dinero apostado, lo que le da un respaldo extra a tu jugada.

En la opción Combinado, el orden ya no importa. Si las cinco cifras salen en cualquier secuencia, puedes ganar 100 veces lo invertido, y si también coinciden en orden exacto, accedes al premio máximo. Esta flexibilidad hace que la 5ta Balota sea una alternativa ideal para quienes quieren más opciones y emoción en cada sorteo del Sinuano Noche.

Resultados de la semana en la lotería Sinuano Noche: lunes 16 al sábado 21 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Sinuano Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 16 de marzo: 9802-7.

Martes 17 de marzo: 1729-6.

Miércoles 18 de marzo: 4819-5.

Jueves 19 de marzo: 5834-8.

Viernes 20 de marzo: 1370-5.

Sábado 21 de marzo: 4672-9.

El lunes 23 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Sinuano Noche. Se realizará en su horario habitual de día festivo: 8:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.