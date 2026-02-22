Domingo 22 de febrero. Cerramos la semana y compartimos el resultado del Sinuano Noche, ese número que muchos estaban esperando para saber si la pegaron. Después de todo el día con la expectativa arriba, llegó el momento de ver si tu jugada hizo match con el sorteo.

El Sinuano Noche sigue siendo ese plan fijo de cada noche para quienes no dejan pasar la oportunidad de intentar. Hay quienes juegan siempre el mismo número como cábala y quienes cambian según la vibra del día. Este 22 de febrero puede ser ese giro inesperado que estabas buscando.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Domingo 22 de Febrero 2026

Aquí encuentras el resultado del sorteo sin vueltas y fácil de chequear. Mira bien cada cifra y confirma si este domingo 22 de febrero fue el día en que tu número la rompió.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cómo reclamar tu premio del Sinuano Noche

Si resultaste ganador en este o en un sorteo reciente del Sinuano Noche, lo primero es revisar con calma tu jugada y confirmar que el número coincida exactamente con el resultado oficial. Verifica cada cifra y asegúrate de que el boleto esté en buen estado, sin enmendaduras ni daños que dificulten su validación (eso en caso de haberlo jugado de manera física).

Una vez confirmes que tu jugada es ganadora, debes acercarte a un punto de venta autorizado en cualquier lugar del país para iniciar el proceso de pago. Allí te solicitarán el tiquete original en buen estado y tu documento de identidad vigente, ya sea cédula de ciudadanía o pasaporte. Cumpliendo estos requisitos, podrás reclamar tu premio de forma segura y oficial.

Resultados de la semana en la lotería Sinuano Noche: lunes 16 al sábado 21 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Sinuano Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 16 de febrero: 7340-2.

Martes 17 de febrero: 2654-6.

Miércoles 18 de febrero: 8751-7.

Jueves 19 de febrero: 2190-7.

Viernes 20 de febrero: 5778-4.

Sábado 21 de febrero: 1829-5.

El lunes 23 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Sinuano Noche. Se realizará en su horario habitual: 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.