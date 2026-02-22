Sábado 21 de febrero. El fin de semana avanza y llega el momento de conocer el resultado del Sinuano Noche, la información que muchos esperan para saber si su número fue el elegido. Después de una nueva jornada de expectativa, cada cifra revelada puede cambiar por completo el cierre del día.

El Sinuano Noche se mantiene como una tradición nocturna para quienes no dejan pasar la oportunidad de intentar. Algunos sostienen su jugada habitual con disciplina, otros prefieren variar según la fecha o una intuición especial. Este sábado trae una nueva posibilidad y la emoción propia de comprobar si la jugada dio resultado.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Sábado 21 de Febrero 2026

Acá compartimos el resultado oficial, organizado y fácil de revisar para que lo compares rápido con tu número. Mira bien cada cifra y confirma si este sábado 21 de febrero fue el día en que la suerte finalmente se alineó contigo.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

5ta Balota del Sinuano Noche: más caminos para intentar ganar

La 5ta Balota es un complemento del Sinuano Noche pensado para quienes quieren ampliar sus posibilidades sin alterar la estructura habitual del sorteo. Permite jugar con cinco cifras y añade un nivel extra de expectativa, ya que cada combinación abre escenarios distintos de premio dentro de una mecánica clara y fácil de seguir.

Si las cinco cifras coinciden en el orden exacto, el pago alcanza 38.000 veces lo jugado. En la modalidad Combinada, acertarlas en cualquier orden otorga 100 veces la inversión. Además, con la Quinta Libre, si solo coincide la última cifra se recupera el dinero jugado, lo que ofrece una alternativa de respaldo y hace más versátil la experiencia.

Con valores de participación desde $10.000, esta opción puede llevar a premios que superan los $300 millones, dependiendo de la modalidad elegida. Por su estructura flexible y su potencial de pago, la 5ta Balota se ha consolidado como una alternativa dinámica dentro del Sinuano Noche.

Lotería Sinuano Noche: tradición que también aporta al país

Más allá de la emoción por el resultado, el Sinuano Noche cumple una función social significativa en Colombia. Parte de los recursos generados por las jugadas se destinan a programas de salud y a iniciativas de bienestar comunitario que impactan en distintas regiones del país.

Su alcance nacional permite que jugadores de ciudades principales y municipios más pequeños participen bajo las mismas reglas, fortaleciendo su carácter incluyente. Cada noche, el sorteo reúne a miles de personas alrededor de una misma expectativa, consolidando una tradición que combina ilusión individual con beneficio colectivo.