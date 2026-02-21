Viernes 20 de febrero. Se cierra la semana laboral y llega el momento de conocer el resultado del Sinuano Noche, el dato que muchos esperan para saber si su jugada dio resultado. Tras una nueva jornada de expectativa, cada cifra revelada puede marcar la diferencia en el cierre del día.

El Sinuano Noche vuelve a reunir la ilusión de quienes confían en su número elegido. Algunos mantienen su combinación habitual pase lo que pase; otros aprovechan cada fecha para intentar algo distinto. Este viernes trae consigo una nueva oportunidad y la posibilidad de que la suerte cambie el panorama antes del fin de semana.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Viernes 20 de Febrero 2026

Aquí tienes el resultado oficial, directo al punto y fácil de revisar para que lo cruces en segundos con tu jugada. Chequea bien cada cifra y mira si este viernes 20 de febrero fue el día en que tu número pegó.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Opciones para jugar en la lotería Sinuano Noche en Colombia

El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades para que cada jugador elija cómo participar según su perfil y expectativa de premio. Cada alternativa establece el tipo de coincidencia necesaria entre el número apostado y el resultado oficial:

Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en el mismo orden.

acierto exacto de las cuatro cifras en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras coinciden sin importar la posición.

las cuatro cifras coinciden sin importar la posición. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras en orden.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras en orden. Tres cifras combinado: acierto de esas tres cifras en cualquier secuencia.

acierto de esas tres cifras en cualquier secuencia. Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras.

coincidencia de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la cifra final del resultado.

Cada modalidad tiene un nivel de dificultad diferente y, en consecuencia, un pago proporcional al monto invertido. Esto permite ajustar la jugada según el riesgo que se quiera asumir y el premio al que se aspire.

Cómo cobrar un premio del Sinuano Noche paso a paso

El proceso de pago en el Sinuano Noche está diseñado para ser claro y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad original y copia. Estos requisitos básicos permiten validar la autenticidad de la jugada y proteger el derecho del ganador.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:

Hasta 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

solo se requiere la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formato SIPLAFT.

se debe diligenciar el formato SIPLAFT. Desde 182 UVT en adelante: además de lo anterior, se solicita certificación bancaria vigente (con expedición no mayor a 30 días).

Estas condiciones garantizan que cada pago se realice bajo parámetros oficiales y controles establecidos, reforzando la seguridad y la transparencia del Sinuano Noche como uno de los sorteos regulados en Colombia.