Lunes 2 de marzo. Arranca semana y ya se conoce el resultado del Sinuano Noche, ese número que puede cambiar el mood del inicio de mes en cuestión de segundos. Después de elegir tu jugada entre costumbre, intuición o pura vibra de lunes, llegó el momento de ver si la suerte se alineó contigo.

El segundo día del mes siempre se siente como una segunda oportunidad: ajustar metas, retomar planes o empezar la semana con una buena noticia. Algunos se mantuvieron fieles a su número de siempre; otros jugaron con una combinación nueva buscando romper la rutina y darle un giro distinto a marzo.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Lunes 2 de Marzo 2026

Aquí tienes el resultado confirmado listo para chequear sin enredos. Mira bien cada cifra, compárala con tu jugada y descubre si este lunes 2 de marzo tiene premio para ti.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

5ta Balota del Sinuano Noche: más intensidad, más premio, más juego

Si quieres subirle el nivel a tu jugada en el Sinuano Noche, la 5ta Balota es esa opción extra que le mete más adrenalina a la noche. Desde $500 puedes entrar a competir por premios mucho más grandes sin cambiar la dinámica clásica del juego. Es simple, directa y hace que cada sorteo se sienta con más expectativa.

La mecánica es fácil: eliges cinco cifras y decides cómo jugar. En Directo, si pegas las cinco en el orden exacto, puedes ganar hasta 38.000 veces lo invertido; si solo coincide la última cifra, recuperas tu inversión. En Combinado, si las cinco cifras salen en cualquier orden, recibes 100 veces lo jugado, y si además están en orden exacto, el premio sube aún más.

Por sus reglas claras y su potencial de pago, la 5ta Balota se ha convertido en una de las formas favoritas para quienes quieren ir más allá en el Sinuano Noche. Todo bajo un esquema oficial y transparente que le da respaldo a cada jugada.

¿A qué hora se juega el sorteo del Sinuano Noche en Colombia?

El Sinuano Noche ya es parte del ritual nocturno de muchos. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a las 10:30 p.m., justo cuando el día está por cerrar y la expectativa empieza a subir.

Los domingos cambia el horario y se juega a las 8:30 p.m., ideal para revisar el resultado antes de arrancar semana. Esa puntualidad es parte de lo que mantiene a miles conectados cada día, esperando que su número sea el que marque la diferencia.