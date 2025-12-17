Acá encontrarás el resultado oficial del Sinuano Noche del martes 16 de diciembre, con la información clara y actualizada para que puedas verificar tu número sin rodeos. Es el momento de revisar tu jugada, confirmar si la suerte estuvo de tu lado y cerrar el día con la emoción que solo este sorteo logra despertar noche tras noche.

Como cada noche, el sorteo se convierte en un punto de encuentro. Hay quienes revisan su jugada con calma, otros que prefieren esperar el resultado en vivo y muchos que cruzan los dedos hasta el último instante. En esta edición del Sinuano Noche, la emoción se mantiene intacta, porque cada combinación tiene la misma oportunidad de convertirse en la ganadora.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Martes 16 de Diciembre 2025

La noche del martes 16 de diciembre llega con esa mezcla de expectativa y rutina que ya es parte del día a día de miles de colombianos. Mientras la jornada avanza y el reloj se acerca a la hora del sorteo, la ilusión se renueva: un número puede cambiarlo todo. El Sinuano Noche vuelve a ser protagonista, convocando miradas, conversaciones y corazonadas en cada rincón del país.

El número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

5ta Balota del Sinuano Noche: una opción extra para ampliar tus posibilidades

El Sinuano Noche incorporó la 5ta Balota como una alternativa pensada para quienes quieren ir un paso más allá en cada sorteo. Esta modalidad complementaria funciona de manera independiente al número principal, sin modificar su dinámica, pero sí sumando nuevas opciones de premio. Con valores de participación desde $500, se abren puertas a recompensas que pueden multiplicar la jugada hasta 38.000 veces, convirtiéndola en una de las propuestas más llamativas del chance en Colombia.

Modalidades disponibles: dos caminos para buscar el premio mayor del Sinuano Noche

La 5ta Balota se adapta a distintos perfiles de jugador gracias a sus dos formas de participación. En Directo, el reto es acertar las cinco cifras en el orden exacto del sorteo; si esto ocurre, se obtiene el pago mayor, y si solo coincide la última cifra, se recupera el valor jugado. En Combinado, la lógica es más flexible: basta con que las cinco cifras aparezcan, sin importar el orden, para ganar 100 veces lo invertido, conservando la opción del premio máximo si la secuencia también es correcta.

Con reglas claras, respaldo oficial y una mecánica fácil de entender, la 5ta Balota ha ganado un lugar destacado entre quienes participan a diario en el Sinuano Noche. Su combinación de accesibilidad y grandes premios la convierte en una alternativa atractiva tanto para jugadores habituales como para quienes buscan renovar la experiencia.

Cómo jugar el Sinuano Noche: pasos básicos y horarios del sorteo

Participar en el Sinuano Noche es sencillo. El jugador elige un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y lo registra en puntos autorizados o en plataformas digitales certificadas por Coljuegos. El esquema de pagos premia tanto el acierto total -con un multiplicador de 4.500 veces– como las coincidencias parciales de tres, dos o una cifra, lo que amplía las oportunidades en cada jugada.

El sorteo se realiza todos los días: de lunes a sábado a las 10:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:30 p.m. Cada edición representa una nueva ocasión para probar suerte y cerrar la jornada con la expectativa que ha convertido al Sinuano Noche en una de las tradiciones más seguidas por los colombianos.