Acá encontrarás el resultado confirmado del sorteo del Sinuano Noche de este viernes 14 de noviembre, junto con toda la información para verificar tu número y descubrir si eres uno de los afortunados de la noche. Un viernes que promete emoción, expectativa y la posibilidad real de que la suerte convierta un simple boleto en motivo de celebración.

Las calles, los hogares y hasta los chats de amigos se llenan de comentarios sobre los números jugados. Algunos apuestan por las cifras que siempre les han funcionado, otros se dejan llevar por presentimientos o fechas significativas, y todos comparten la misma emoción: saber si esta vez la suerte decidió tocar a su puerta. En la Costa Caribe, el Sinuano Noche se vive como un ritual; en el resto del país, como una tradición que acompaña y emociona desde hace años.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Viernes 14 de Noviembre 2025

El viernes 14 de noviembre llega con la energía característica del fin de semana: un día en el que todo parece tomar un ritmo distinto y la ilusión por un golpe de suerte se siente aún más fuerte. En medio de ese ambiente, la Lotería Sinuano Noche vuelve a ser protagonista, reuniendo a miles de colombianos que esperan con expectativa el resultado del sorteo. Cada noche tiene su encanto, pero los viernes siempre guardan un brillo especial para quienes sueñan con empezar el fin de semana celebrando.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Modalidades de juego de la lotería Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diferentes formas de participar, adaptándose a quienes buscan distintas maneras de acertar y obtener premios:

Cuatro cifras directo (superpleno): coincidencia exacta del número completo.

coincidencia exacta del número completo. Cuatro cifras combinado: las mismas cuatro cifras, pero en cualquier orden.

las mismas cuatro cifras, pero en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto preciso de las tres últimas cifras.

acierto preciso de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: coincidencia de esas tres cifras en cualquier orden.

coincidencia de esas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece un premio proporcional, ajustado al valor jugado y al nivel de dificultad para acertar, lo que permite elegir la forma de participar que mejor se adapte a las preferencias de cada jugador.

¿Cómo reclamar un premio de la lotería Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es claro, rápido y está diseñado para proteger al jugador en cada etapa. Para iniciar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos:

Documentación básica:

• Tiquete original en buen estado.

• Documento de identidad original y su respectiva fotocopia.

Requisitos adicionales según el valor del premio (medido en UVT):

• Menos de 48 UVT: únicamente la documentación básica.

• Entre 48 y 181 UVT: documentación básica + Formato SIPLAFT.

• Más de 182 UVT: documentación básica + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Estas medidas garantizan un proceso seguro, transparente y confiable, reafirmando al Sinuano Noche como uno de los juegos de suerte y azar más serios y respetados del país.