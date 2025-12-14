Acá encontrarás el resultado oficial del sorteo de la Lotería Sinuano Noche de este domingo 14 de diciembre, para que confirmes si la suerte estuvo de tu lado. Un cierre de semana que, para algunos, puede convertirse en una noticia especial y para otros, en la motivación perfecta para seguir soñando noche tras noche.

El domingo avanza con su ritmo pausado, ese que invita a cerrar la semana con calma y a preparar la llegada de un nuevo inicio. En medio de ese ambiente, hay un momento que muchos esperan con atención: la publicación del resultado del Sinuano Noche, un sorteo que se ha convertido en parte del ritual dominical para miles de colombianos.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Domingo 14 de Diciembre 2025

Con familias reunidas, conversaciones tranquilas y la ilusión intacta, el Sinuano Noche aparece como ese instante de expectativa que le da un giro especial a la jornada. Revisar el número ganador no es solo comprobar una jugada, sino revivir la esperanza que acompañó la elección de cada cifra, ya sea por tradición, intuición o simple corazonada.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Conoce la 5ta Balota del Sinuano Noche: una opción adicional para aumentar tus posibilidades

La 5ta Balota se suma al Sinuano Noche como una alternativa pensada para quienes buscan vivir el sorteo con mayor intensidad. Esta modalidad adicional no sustituye el juego tradicional, sino que lo acompaña con una oportunidad extra de ganar desde un valor accesible de $500 pesos. Su gran atractivo está en combinar una mecánica sencilla con premios de alto impacto, que pueden llegar hasta los $638 millones, equivalentes a multiplicar por 38.000 el valor jugado.

Modalidades disponibles en el sorteo Sinuano Noche: Directo y Combinado

La dinámica de la 5ta Balota es fácil de entender y ofrece dos caminos para obtener premios. En la modalidad Directo, el objetivo es acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarse el premio mayor; además, si solo coincide la última cifra, se recupera el dinero jugado. Por su parte, la modalidad Combinado amplía las opciones: si las cinco cifras aparecen en cualquier orden, el premio es de 100 veces lo invertido, manteniendo también la posibilidad del gran premio si el orden coincide.

Resultados de la semana en la lotería Sinuano Noche: lunes 8 al sábado 13 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Sinuano Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 8 de diciembre: 2327-4

Martes 9 de diciembre: 7285-6

Miércoles 10 de diciembre: 7017-0

Jueves 11 de diciembre: 4092-3

Viernes 12 de diciembre: 1147-0

Sábado 13 de diciembre: 7682-0

El lunes 15 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Sinuano Noche. Se realizará en su horario habitual: 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.