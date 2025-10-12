El domingo 12 de octubre llegó con esa mezcla de calma y expectativa que solo el fin de semana puede ofrecer. Mientras muchos disfrutan del descanso, otros viven la emoción de una cita que se repite cada noche: el sorteo de la Lotería Sinuano Noche, uno de los juegos más queridos por los colombianos. Hoy, el resultado ya está confirmado y es momento de descubrir si la suerte decidió acompañarte en esta jornada dominical.

Los domingos tienen un encanto especial en el Sinuano Noche. Son el cierre perfecto de la semana y la oportunidad ideal para soñar con un cambio de fortuna antes de que empiece una nueva rutina. Desde las tiendas de barrio hasta las plataformas digitales, miles de jugadores confiaron en sus números favoritos, algunos inspirados por fechas memorables y otros confiando en el simple poder del azar.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Domingo 12 de Octubre 2025

Ya puedes comprobar tu número con el resultado de la Lotería Sinuano Noche de este domingo 12 de octubre. Una noche más en la que Colombia se une alrededor de la ilusión compartida de ganar, entre la esperanza, la tradición y esa magia única que cada sorteo despierta en quienes, sin importar la fecha, siguen creyendo en la suerte.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Premios al acertar las cuatro cifras en la Lotería Sinuano Noche

En cada sorteo del Sinuano Noche, la emoción alcanza su punto más alto con las jugadas de cuatro cifras completas. En la modalidad Directa, acertar las cifras en el orden exacto puede transformar una pequeña inversión en una gran ganancia. El premio equivale a 4.500 veces el valor jugado, lo que significa que una jugada de $1.200 (IVA incluido) podría convertirse en más de $4,5 millones.

Para quienes prefieren un margen mayor de acierto, está la modalidad Combinada. En este caso, los mismos cuatro números deben coincidir, pero sin importar el orden en que salgan sorteados. El premio aquí equivale a 208 veces lo invertido, una opción ideal para quienes buscan equilibrio entre probabilidad y ganancia.

De esta manera, el Sinuano Noche ofrece dos caminos hacia la suerte: uno para los que confían en la precisión y otro para los que apuestan a la flexibilidad. Sea cual sea la elección, cada jugada mantiene viva la ilusión de convertir una simple combinación de números en una noche inolvidable.

Resumen de la semana en la lotería Sinuano Noche: resultados del lunes 6 al sábado 11 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Sinuano Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 6 de octubre: 1904-5.

1904-5. Martes 7 de octubre: 7129-2.

7129-2. Miércoles 8 de octubre: 0243-3.

0243-3. Jueves 9 de octubre: 3986-3.

3986-3. Viernes 10 de octubre: 0498-9.

0498-9. Sábado 11 de octubre: 0715-7.

El lunes 13 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Sinuano Noche. Se realizará en su horario habitual: 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.