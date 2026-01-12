El lunes 12 de enero marca el inicio de una nueva semana con la rutina ya en marcha y la opción de revisar el resultado del sorteo Sinuano Noche, un momento esperado para hacer una pausa y preguntarse si la suerte puede sorprender en medio del día a día.

En ese cierre de jornada, el Sinuano Noche vuelve a ser protagonista para miles de jugadores en todo el país. Su constancia diaria, reglas claras y premios definidos han hecho de este sorteo un hábito nocturno que acompaña a quienes disfrutan mantener viva la ilusión, incluso en los días más ordinarios de la semana.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Lunes 12 de Enero 2026

En este artículo puedes conocer acá el resultado del sorteo Sinuano Noche de hoy, lunes 12 de enero, con la información oficial y actualizada. Si realizaste tu jugada, este es el momento de revisar tu número y saber si la semana comienza con una buena noticia que marque el ritmo de los próximos días.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

5ta Balota del Sinuano Noche: una opción para elevar la experiencia y los premios

La 5ta Balota surge como una alternativa pensada para quienes quieren agregar un nivel extra de emoción al Sinuano Noche. Con valores de participación desde $500, esta modalidad adicional permite aspirar a premios significativamente mayores sin modificar la jugada tradicional. Su mecánica simple y flexible amplía las posibilidades de premio y hace que cada sorteo nocturno se viva con mayor expectativa.

El proceso para participar es sencillo: se eligen cinco cifras y se define la modalidad de juego. En la opción Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto otorga el premio mayor, que puede llegar hasta 38.000 veces lo jugado; si solo coincide la última cifra, el valor jugado se devuelve. En la modalidad Combinado, acertar las cinco cifras en cualquier orden paga 100 veces lo invertido, y si además coinciden en el orden exacto, el premio es aún más alto.

Por su claridad, premios atractivos y funcionamiento transparente, la 5ta Balota se ha posicionado como una de las alternativas más llamativas dentro del Sinuano Noche. El respaldo del operador oficial y sus reglas definidas garantizan seguridad en cada sorteo, convirtiendo cada participación en una oportunidad para vivir una noche especial.

Horario del sorteo Sinuano Noche en Colombia

El Sinuano Noche se realiza en un horario fijo que forma parte de la rutina diaria de muchos colombianos. De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 10:30 p.m., un momento ideal para cerrar la jornada con expectativa y emoción.

Los domingos, el sorteo se adelanta a las 8:30 p.m., permitiendo que más personas sigan la transmisión antes de comenzar la semana. Esta puntualidad y constancia han convertido al Sinuano Noche en una cita nocturna habitual, donde miles de jugadores se conectan cada día con la misma ilusión de ver su número elegido.