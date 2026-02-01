El domingo 1 de febrero llega con ese aire tranquilo que invita a cerrar la semana sin prisas. En medio del descanso y los planes familiares, el resultado del Sinuano Noche se convierte en uno de los momentos más esperados del día, cuando la noche ofrece una pausa y la ilusión vuelve a aparecer para quienes confiaron en su número.

Para muchos jugadores, revisar el Sinuano Noche hace parte del ritual dominical. Su constancia diaria, reglas claras y premios definidos mantienen viva la expectativa incluso los domingos, cuando el tiempo se comparte con calma y la atención se centra en disfrutar el cierre de la semana.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Domingo 1 de Febrero 2026

Este es el espacio que ofrecemos para que puedas mirar el resultado oficial del Sinuano Noche de hoy, domingo 1 de febrero, con la información confirmada y actualizada. Si realizaste tu jugada, este es el momento de revisar tu número y descubrir si el domingo se despide con una buena noticia que marque el inicio del nuevo mes.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La 5ta Balota del Sinuano Noche: un complemento para jugar con más expectativa

Dentro del Sinuano Noche, la 5ta Balota aparece como una alternativa pensada para quienes quieren sumar una opción adicional sin cambiar la esencia del sorteo. No reemplaza la jugada principal, sino que se integra como un extra que permite aspirar a premios más altos con una inversión mínima desde $500. Su propuesta destaca por la simplicidad de sus reglas y por el potencial de ganancia, que puede alcanzar cifras cercanas a los $638 millones, dependiendo del valor jugado.

Esta modalidad se ha convertido en una elección popular entre los jugadores que buscan intensificar la experiencia del sorteo. Al ofrecer multiplicadores elevados y mantener el mismo respaldo y transparencia del Sinuano Noche, la 5ta Balota amplía las oportunidades sin complicaciones ni cambios en la dinámica habitual.

Cómo funciona la 5ta Balota del Sinuano Noche: dos formas de jugar y ganar

La 5ta Balota ofrece dos modalidades claras para participar. En la opción Directo, se requiere acertar las cinco cifras en el orden exacto para acceder al premio mayor; además, si únicamente coincide la última cifra, el valor de la jugada es devuelto, brindando un respaldo adicional al jugador.

En la modalidad Combinado, el orden deja de ser determinante. Basta con que las cinco cifras aparezcan en cualquier secuencia para obtener un premio de 100 veces lo invertido, sin perder la posibilidad de acceder al pago máximo si también hay coincidencia exacta. Esta flexibilidad convierte a la 5ta Balota en una opción atractiva para quienes buscan más margen de acierto y emoción en cada sorteo.

Resultados de la semana en la lotería Sinuano Noche: lunes 26 al sábado 31 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Sinuano Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 26 de enero: 6660-0.

Martes 27 de enero: 2443-0.

Miércoles 28 de enero: 7089-0.

Jueves 29 de enero: 0660-9.

Viernes 30 de enero: 5143-7.

Sábado 31 de enero: 9512-9.

El lunes 2 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Sinuano Noche. Se realizará en su horario habitual: 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.