Las rutinas del viernes 16 de enero están en marcha y una de ellas es conocer el resultado de la Lotería de Medellín. Vuelve a ser protagonista con un sorteo que despierta ilusión en todo el país. Esta edición pone en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que convierte la noche en un momento cargado de expectativa.

Para muchos jugadores, este sorteo representa una oportunidad temprana para darle un giro al inicio del 2026. Números escogidos por tradición, por intuición o por fechas significativas vuelven a entrar en escena, acompañados de la atención puesta en cada balota. El sorteo del 16 de enero reúne historias distintas, pero todas conectadas por la misma esperanza: ver reflejado su número en el resultado final.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 16 de Enero 2026

Este es el lugar en el que encontrarás el resultado completo de la Lotería Medellín del 16 de enero, con el número ganador y el detalle de cada premio seco, para que revises tu jugada y conozcas todos los datos de esta nueva edición.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 16 de enero se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La emoción va más allá del gran premio. Los secos también entran en juego como opciones adicionales para ganar, prolongando la expectativa hasta el cierre del sorteo. En este artículo encontrarás el resultado completo de la Lotería de Medellín, con el número ganador y el listado de cada premio seco, para que puedas verificar tu jugada y conocer todos los detalles de esta edición.

Así funcionan los premios de la Lotería de Medellín en cada sorteo de viernes

Cada viernes en la noche, la Lotería de Medellín celebra su sorteo habitual, en el que miles de jugadores siguen atentos la posibilidad de ganar una suma significativa. El eje central es el Premio Mayor, que asciende a 16 mil millones de pesos, aunque la emoción no se concentra únicamente en él. Junto a este, se entregan diversos premios secos, diseñados para ampliar las opciones de éxito entre los participantes.

Estos premios adicionales se asignan a combinaciones distintas a la del premio principal y, aunque representan montos menores, siguen siendo valores importantes capaces de marcar un antes y un después para quienes resultan favorecidos. Esta distribución hace que el sorteo sea más dinámico y que la posibilidad de ganar se extienda a más jugadores en diferentes regiones del país.

Más allá de los premios, la Lotería de Medellín se caracteriza por su impacto social. Una parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destina al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia, apoyando programas y servicios esenciales. Por eso, cada participación no solo implica la ilusión de ganar, sino también la oportunidad de contribuir al bienestar y la calidad de vida de miles de personas.