En noviembre, cuando empieza a anunciarse el fin del año y las luces comienzan a llenar las calles, también vuelve a encenderse una ilusión que recorre todo el país: el sorteo de la Lotería de Medellín. Este 7 de noviembre no fue la excepción. Miles de colombianos volvieron a soñar con ese instante en que un número lo cambia todo. Y el gran protagonista volvió a ser el Premio Mayor de 16 mil millones de pesos.

La emoción no se detuvo ahí. Como cada semana, los premios secos también entraron en juego, ampliando las oportunidades de celebrar en distintos rincones del país. Ya sea desde una vereda lejana o una ciudad capital, muchos participantes tienen hoy una razón más para revisar su billete con esperanza y entusiasmo. Esta noche puede haber dejado más de una historia para recordar.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 7 de Noviembre 2025

Y mientras la suerte hace su trabajo, el compromiso social de la Lotería de Medellín sigue intacto. Con cada sorteo no solo se reparten millones, también se construyen puentes hacia una mejor atención en salud para miles de personas en Antioquia. En este mes de agradecimientos, jugar también es una forma de dar.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 7 de Noviembre fue el 6958 de la serie 103.

Detrás de cada sorteo, hay una misión que no se detiene. Cada billete de la Lotería de Medellín representa mucho más que una oportunidad de ganar: es una inversión silenciosa en el bienestar de Antioquia. Los recursos recaudados permiten fortalecer hospitales, mejorar la atención médica y llevar servicios esenciales a quienes más lo necesitan. Participar es creer en la suerte, sí, pero también es ser parte activa de una causa que deja huella.

Lotería de Medellín: un juego con propósito que impulsa el bienestar en Antioquia

Cada viernes, la emoción del sorteo va mucho más allá de la posibilidad de ganar. Con cada billete vendido, la Lotería de Medellín activa una red de apoyo que fortalece el sistema de salud en el departamento. Los recursos recaudados permiten financiar programas médicos, mejorar servicios hospitalarios y llevar atención a comunidades vulnerables. Participar en el sorteo es, al mismo tiempo, sumarse a una causa que convierte la ilusión individual en bienestar colectivo.