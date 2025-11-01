La noche del 31 de octubre no solo trajo disfraces, dulces e historias de espanto. También ilusión y fortuna para quienes confiaron su suerte a la Lotería de Medellín, en un sorteo especial que coincidió con Halloween. Mientras unos recorrían las calles en busca de caramelos, otros esperaban ansiosos el número que podía transformar su vida por completo.

Este viernes, el misterio no estuvo en los disfraces, sino en las balotas girando. El Premio Mayor de 16 mil millones de pesos ya tiene dueño, y junto a él, una larga lista de afortunados ganadores de premios secos que celebran por lo alto este final de mes. Octubre cerró con emoción y, para varios colombianos, con una noticia que les cambiará la vida.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 31 de Octubre 2025

Aquí te compartimos el resultado oficial del sorteo del 31 de octubre, incluyendo el número ganador del mayor y todos los premios secos. Si jugaste, este es el momento de revisar tu billete… porque entre fantasmas y supersticiones, la verdadera magia puede haber estado en tus manos.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 31 de octubre fue el 1279 de la serie 260.

Más allá del sorteo, hay una causa que se mantiene firme. Cada billete adquirido se convierte en una contribución concreta para fortalecer la salud en Antioquia, apoyando iniciativas que mejoran los servicios médicos y benefician a comunidades enteras. Participar no es solo buscar un premio, es también aportar a un propósito que transforma vidas.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 31 de octubre

Seco número 1 por 1.000 millones: 8377 de la serie 143.

8377 de la serie 143. Seco número 2 por 1.000 millones: 7013 de la serie 357.

7013 de la serie 357. Seco número 1 por 700 millones: 3798 de la serie 229.

3798 de la serie 229. Seco número 2 por 700 millones: 2466 de la serie 240.

2466 de la serie 240. Seco número 1 por 500 millones: 4956 de la serie 017.

4956 de la serie 017. Seco número 2 por 500 millones : 4381 de la serie 364.

: 4381 de la serie 364. Seco número 1 por 100 millones: 7294 de la serie 199.

7294 de la serie 199. Seco número 2 por 100 millones: 2087 de la serie 158.

2087 de la serie 158. Seco número 3 por 100 millones: 7794 de la serie 407.

7794 de la serie 407. Seco número 4 por 100 millones: 2942 de la serie 467.

2942 de la serie 467. Seco número 5 por 100 millones: 3932 de la serie 216.

3932 de la serie 216. Seco número 6 por 100 millones: 4207 de la serie 052.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 6502 de la serie 147.

6502 de la serie 147. Seco número 2 por 50 millones: 2355 de la serie 389.

2355 de la serie 389. Seco número 3 por 50 millones: 6893 de la serie 169.

6893 de la serie 169. Seco número 4 por 50 millones: 8990 de la serie 208.

8990 de la serie 208. Seco número 5 por 50 millones: 5972 de la serie 432.

5972 de la serie 432. Seco número 6 por 50 millones: 2746 de la serie 323.

2746 de la serie 323. Seco número 7 por 50 millones: 9323 de la serie 312.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 3227 de la serie 275.

3227 de la serie 275. Seco número 2 por 20 millones: 5174 de la serie 337.

5174 de la serie 337. Seco número 3 por 20 millones: 5920 de la serie 151.

5920 de la serie 151. Seco número 4 por 20 millones: 1421 de la serie 330.

1421 de la serie 330. Seco número 5 por 20 millones: 2754 de la serie 484.

2754 de la serie 484. Seco número 6 por 20 millones: 6485 de la serie 312.

6485 de la serie 312. Seco número 7 por 20 millones: 3002 de la serie 499.

3002 de la serie 499. Seco número 8 por 20 millones: 0308 de la serie 062.

0308 de la serie 062. Seco número 9 por 20 millones: 7179 de la serie 229.

7179 de la serie 229. Seco número 10 por 20 millones: 3201 de la serie 144.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 1934 de la serie 092.

1934 de la serie 092. Seco número 2 por 10 millones: 4395 de la serie 269.

4395 de la serie 269. Seco número 3 por 10 millones: 0553 de la serie 349.

0553 de la serie 349. Seco número 4 por 10 millones: 4604 de la serie 436.

4604 de la serie 436. Seco número 5 por 10 millones: 7109 de la serie 108.

7109 de la serie 108. Seco número 6 por 10 millones: 8374 de la serie 009.

8374 de la serie 009. Seco número 7 por 10 millones: 9980 de la serie 012.

9980 de la serie 012. Seco número 8 por 10 millones: 3729 de la serie 273.

3729 de la serie 273. Seco número 9 por 10 millones: 5244 de la serie 326.

5244 de la serie 326. Seco número 10 por 10 millones: 9217 de la serie 217.

9217 de la serie 217. Seco número 11 por 10 millones: 9701 de la serie 011.

9701 de la serie 011. Seco número 12 por 10 millones: 4929 de la serie 217.

4929 de la serie 217. Seco número 13 por 10 millones: 6965 de la serie 005.

6965 de la serie 005. Seco número 14 por 10 millones: 6555 de la serie 086.

6555 de la serie 086. Seco número 15 por 10 millones: 9471 de la serie 363.

Lotería de Medellín: el sorteo que convierte ilusión en bienestar colectivo

Detrás de cada jugada hay mucho más que la emoción de ganar. Cada sorteo de la Lotería de Medellín moviliza recursos que se traducen en mejoras reales para el sistema de salud en Antioquia. Gracias a la venta de billetes, se financian programas que llevan atención médica a quienes más la necesitan y fortalecen la infraestructura hospitalaria en la región. Así, jugar también es hacer parte de una cadena de solidaridad que impacta positivamente miles de vidas.