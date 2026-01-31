Acá encontrarás el resultado oficial de la Lotería de Medellín del 30 de enero, con el número ganador del premio mayor y el detalle de todos los secos entregados. Si participaste, es momento de revisar tu jugada con calma; si no, esta edición confirma por qué, semana tras semana, la Lotería de Medellín sigue siendo sinónimo de emoción y posibilidad para miles de colombianos.

El 30 de enero marca el cierre del primer mes del año, un momento en el que muchos hacen cuentas, revisan metas y ajustan el rumbo para lo que viene. En medio de ese balance inicial, la Lotería de Medellín vuelve a ser protagonista con un sorteo que concentra la atención de miles de jugadores en todo el país, gracias a un premio mayor de 16 mil millones de pesos que mantiene viva la ilusión.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 30 de Enero 2026

En este espacio puedes consultar el resultado de la Lotería Medellín del 30 de enero, con el número que se llevó el premio mayor y los datos más relevantes del sorteo. Si hiciste tu jugada, este es el momento de comprobarla.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 30 de enero es el 7506 de la serie 118.

Enero suele ser un mes de decisiones y expectativas, y este sorteo llega como una oportunidad para cambiar el panorama con un golpe de suerte. Números elegidos por tradición, fechas especiales o simples corazonadas entran en juego en una noche que siempre se vive con nervios y esperanza. El sorteo del 30 de enero se siguió con atención, pensando en cómo un resultado puede marcar el inicio de un nuevo capítulo.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 30 de enero

Seco número 1 por 1.000 millones: 9033 de la serie 080.

Seco número 2 por 1.000 millones: 8940 de la serie 017.

Seco número 1 por 700 millones: 1988 de la serie 059.

Seco número 2 por 700 millones: 5049 de la serie 314.

Seco número 1 por 500 millones: 6700 de la serie 428.

Seco número 2 por 500 millones : 5886 de la serie 040.

Seco número 1 por 100 millones: 3934 de la serie 363.

Seco número 2 por 100 millones: 0311 de la serie 245.

Seco número 3 por 100 millones: 6459 de la serie 182.

Seco número 4 por 100 millones: 3179 de la serie 311.

Seco número 5 por 100 millones: 4676 de la serie 150.

Seco número 6 por 100 millones: 6518 de la serie 473.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 4443 de la serie 294.

Seco número 2 por 50 millones: 0053 de la serie 332.

Seco número 3 por 50 millones: 3633 de la serie 220.

Seco número 4 por 50 millones: 2874 de la serie 047.

Seco número 5 por 50 millones: 9576 de la serie 032.

Seco número 6 por 50 millones: 4554 de la serie 304.

Seco número 7 por 50 millones: 8259 de la serie 056.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 3122 de la serie 030.

Seco número 2 por 20 millones: 6857 de la serie 246.

Seco número 3 por 20 millones: 7093 de la serie 186.

Seco número 4 por 20 millones: 3734 de la serie 035.

Seco número 5 por 20 millones: 3488 de la serie 046.

Seco número 6 por 20 millones: 3077 de la serie 226.

Seco número 7 por 20 millones: 9533 de la serie 070.

Seco número 8 por 20 millones: 5599 de la serie 207.

Seco número 9 por 20 millones: 4658 de la serie 468.

Seco número 10 por 20 millones: 8750 de la serie 384.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 3020 de la serie 019.

Seco número 2 por 10 millones: 7475 de la serie 055.

Seco número 3 por 10 millones: 5623 de la serie 033.

Seco número 4 por 10 millones: 1511 de la serie 044.

Seco número 5 por 10 millones: 6909 de la serie 025.

Seco número 6 por 10 millones: 8796 de la serie 367.

Seco número 7 por 10 millones: 0012 de la serie 495.

Seco número 8 por 10 millones: 4964 de la serie 202.

Seco número 9 por 10 millones: 4806 de la serie 087.

Seco número 10 por 10 millones: 2127 de la serie 318.

Seco número 11 por 10 millones: 5557 de la serie 392.

Seco número 12 por 10 millones: 0468 de la serie 290.

Seco número 13 por 10 millones: 0435 de la serie 388.

Seco número 14 por 10 millones: 9825 de la serie 264.

Seco número 15 por 10 millones: 0613 de la serie 268.

Así se reparten los premios en los sorteos semanales de la Lotería de Medellín

Cada viernes por la noche, la Lotería de Medellín lleva a cabo su sorteo habitual, un evento que despierta la atención de miles de jugadores que esperan acertar a un premio significativo. El principal atractivo es el Premio Mayor, que alcanza los 16 mil millones de pesos, aunque la expectativa no se concentra únicamente en ese resultado. Junto a él se entregan los premios secos, creados para ampliar las posibilidades de ganar y permitir que más personas celebren.

Estos premios adicionales se asignan a combinaciones distintas a la del número principal y, aunque sus montos son menores, representan valores importantes para quienes los reciben. Esta modalidad hace que el sorteo sea más dinámico y que existan ganadores en distintas regiones del país. A esto se suma el impacto social de la Lotería de Medellín, ya que una parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destina a fortalecer el sistema de salud en Antioquia, apoyando programas y servicios esenciales. De esta manera, cada participación no solo implica la ilusión del premio, sino también un aporte real al bienestar de miles de personas.