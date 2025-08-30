Los viernes tienen su propio ritual en Colombia, y uno de los más esperados es el sorteo de la Lotería de Medellín. La ilusión se enciende en miles de hogares que, billete en mano, sueñan con ser los protagonistas del número ganador. Este 29 de agosto no fue la excepción: en juego estaba el impresionante Premio Mayor de 16 MIL MILLONES DE PESOS, además de una larga lista de premios secos que podrían cambiar vidas en distintos rincones del país.

Es más que una tradición; es una noche cargada de esperanza, expectativa y emoción. Porque si algo caracteriza a la Lotería de Medellín es su capacidad de repartir no solo fortuna, sino también alegría. Desde el primer número sorteado hasta el último seco, cada combinación representa una posibilidad de sorpresa y celebración para quienes confían en la suerte cada semana.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 29 de agosto 2025

Ya está disponible el resultado oficial del sorteo de la Lotería de Medellín correspondiente al 29 de agosto. Aquí encontrarás el número que se llevó el Premio Mayor y el listado completo de los premios secos. Si compraste tu billete, es hora de comprobarlo: la suerte podría haberte sonreído este viernes.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 29 de agosto fue el 8388 de la serie 79.

Cada viernes, la Lotería de Medellín ofrece mucho más que premios y emoción. Detrás de cada sorteo hay una causa que trasciende el azar: con la venta de cada billete se recaudan fondos destinados al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia, apoyando programas e iniciativas que mejoran la calidad de vida de miles de personas en la región.

Participar en la Lotería no es solo una apuesta por la suerte, también es un acto de solidaridad. Cada jugador, sin saberlo, se convierte en parte de un esfuerzo colectivo que impulsa el bienestar social, aportando a proyectos que tienen un impacto directo en las comunidades. Así, la Lotería de Medellín logra unir ilusión y responsabilidad en un mismo gesto, transformando cada edición en una oportunidad no solo de ganar, sino de aportar. Comprar un billete es, al mismo tiempo, soñar en grande y ayudar a construir un futuro mejor para todos.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 29 de agosto

Seco número 1 por 1.000 millones: 7629 de la serie 130.

Seco número 2 por 1.000 millones: 6321 de la serie 306.

Seco número 1 por 700 millones: 3777 de la serie 362.

Seco número 2 por 700 millones: 0746 de la serie 288.

Seco número 1 por 500 millones: 9753 de la serie 494.

Seco número 2 por 500 millones : 6072 de la serie 455.

Seco número 1 por 100 millones: 8909 de la serie 069.

Seco número 2 por 100 millones: 6997 de la serie 359.

Seco número 3 por 100 millones: 7577 de la serie 097.

Seco número 4 por 100 millones: 0453 de la serie 280.

Seco número 5 por 100 millones: 9821 de la serie 000.

Seco numero 6 por 100 millones: 8654 de la serie 081.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 6652 de la serie 422.

Seco número 2 por 50 millones: 8727 de la serie 190.

Seco número 3 por 50 millones: 9360 de la serie 342.

Seco número 4 por 50 millones: 5537 de la serie 306.

Seco número 5 por 50 millones: 6607 de la serie 055.

Seco número 6 por 50 millones: 0127 de la serie 222.

Seco número 7 por 50 millones: 9793 de la serie 101.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 1579 de la serie 064.

Seco número 2 por 20 millones: 4757 de la serie 098.

Seco número 3 por 20 millones: 6265 de la serie 058.

Seco número 4 por 20 millones: 4207 de la serie 104.

Seco número 5 por 20 millones: 4328 de la serie 435.

Seco número 6 por 20 millones: 0303 de la serie 255.

Seco número 7 por 20 millones: 5103 de la serie 394.

Seco número 8 por 20 millones: 6539 de la serie 487.

Seco número 9 por 20 millones: 1464 de la serie 113.

Seco número 10 por 20 millones: 0630 de la serie 238.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 0083 de la serie 415.

Seco número 2 por 10 millones: 6937 de la serie 209.

Seco número 3 por 10 millones: 3198 de la serie 012.

Seco número 4 por 10 millones: 5173 de la serie 294.

Seco número 5 por 10 millones: 7672 de la serie 260.

Seco número 6 por 10 millones: 8431 de la serie 009.

Seco número 7 por 10 millones: 4221 de la serie 296.

Seco número 8 por 10 millones: 1522 de la serie 234.

Seco número 9 por 10 millones: 5362 de la serie 350.

Seco número 10 por 10 millones: 0704 de la serie 253.

Seco número 11 por 10 millones: 6977 de la serie 409.

Seco número 12 por 10 millones: 3699 de la serie 429.

Seco número 13 por 10 millones: 2624 de la serie 262.

Seco número 14 por 10 millones: 1136 de la serie 115.

Seco número 15 por 10 millones: 4446 de la serie 252.

Lotería de Medellín: cómo se reparten los premios y cuál es su impacto social cada viernes

Cada viernes por la noche, la Lotería de Medellín despierta ilusión en miles de hogares en todo el país. Su sorteo tradicional no solo pone en juego el esperado Premio Mayor de 16 mil millones de pesos, sino que también reparte numerosos premios secos, pensados para ampliar las oportunidades de ganar y multiplicar la emoción en distintas regiones.

Los premios secos se otorgan a combinaciones distintas al número ganador del mayor, y aunque sus valores son menores, representan montos importantes que pueden aliviar cargas económicas o sorprender gratamente a quienes los reciben. Esta fórmula de reparto hace del sorteo una experiencia más incluyente, con múltiples ganadores y más posibilidades de celebrar.

Pero el impacto de la Lotería no se detiene en lo económico. Parte de los recursos recaudados con la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia, respaldando programas que mejoran la atención médica. Así, cada sorteo es también una oportunidad para sumar al bienestar de la comunidad. Comprar un billete es participar con esperanza… y con propósito.