El 28 de noviembre llega con esa energía de cierre de mes en la que muchos hacen balances, otros ajustan planes y todos miran de reojo las oportunidades que aún trae el año. Y entre ellas aparece una que despierta especial expectativa: el sorteo de la Lotería de Medellín, que hoy pone en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos. Una cifra que cambia rutinas, que enciende ilusiones y que convierte este jueves en una fecha marcada por la esperanza.

Cada sorteo es una tradición que se repite, pero nunca se siente igual. Hay quienes revisan sus billetes con el mismo ritual de siempre, quienes apuestan por números que guardan historias y quienes simplemente buscan un poco de emoción para terminar el mes con buena vibra. Sea cual sea la motivación, esta edición del 28 de noviembre vuelve a reunir a miles de jugadores alrededor del mismo deseo: ver aparecer ese número que podría transformar su vida para siempre.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 28 de Noviembre 2025

Para el cierre de semana, compartimos el resultado del sorteo que entrega un premio mayor de 16 mil millones de pesos. En esta ocasión fue:

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 28 de Noviembre se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Y no solo se trata del premio mayor: también están en juego todos los secos, esos premios adicionales que multiplican las posibilidades de alegrar la noche de alguien más. En este artículo encontrarás el resultado completo del sorteo, con el número ganador y cada seco entregado. Si jugaste, este es el momento de revisar; si no, es una invitación a dejarte contagiar por la emoción que, jueves tras jueves, mantiene vigente la magia de la Lotería Medellín.

Lotería de Medellín: cuando la suerte también impulsa el progreso en Antioquia

Cada viernes, la emoción del sorteo reúne a miles de hogares, pero la Lotería de Medellín es mucho más que una oportunidad de ganar. Detrás de cada billete hay un aporte que fortalece el sistema de salud del departamento, respalda programas sociales y acerca servicios esenciales a comunidades que más lo requieren. Así, participar no solo alimenta la ilusión del premio, sino que también suma a la construcción de un entorno más equitativo y comprometido con el bienestar de todos.