Viernes por la noche y la emoción está en el aire. Para muchos hogares en Colombia, esta no es solo la antesala del descanso del fin de semana, sino también la oportunidad de transformar la suerte en realidad. La Lotería de Medellín celebró su sorteo del 26 de septiembre con un botín que enciende la ilusión: 16 MIL MILLONES de pesos como premio mayor, acompañados de múltiples premios secos.

Mientras cae la noche, miles de jugadores esperan atentos con su billete en mano, soñando con ser los elegidos. Este sorteo no solo ofrece una suma que puede cambiar vidas, también trae consigo alegría para otros ganadores que, sin llevarse el mayor, encuentran en los premios secos una grata y significativa sorpresa. Porque en la Lotería de Medellín, las oportunidades de ganar se multiplican cada viernes.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 26 de Septiembre 2025

Si tú fuiste uno de los que participó esta semana, es hora de revisar tu número. Compartimos el resultado oficial del sorteo del 26 de septiembre, con el número ganador del premio mayor y la lista completa de secos. Que el cierre de este viernes llegue con buenas noticias y, quién sabe, tal vez con una fortuna inesperada.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 26 de septiembre fue el 0174 de la serie 70.

Jugar a la Lotería de Medellín es más que buscar la suerte: es sumarse a una causa con impacto duradero. Cada billete comprado representa un compromiso silencioso con el bienestar colectivo, ya que parte de los recursos recaudados se destinan a fortalecer el sistema de salud en Antioquia. Esto se traduce en inversión para mejorar la atención médica, ampliar la cobertura de servicios y apoyar proyectos que benefician a miles de personas.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 26 de septiembre

Seco número 1 por 1.000 millones: 2833 de la serie 050.

Seco número 2 por 1.000 millones: 3078 de la serie 212.

Seco número 1 por 700 millones: 2844 de la serie 081.

Seco número 2 por 700 millones: 2044 de la serie 144.

Seco número 1 por 500 millones: 7172 de la serie 357.

Seco número 2 por 500 millones : 5351 de la serie 490.

Seco número 1 por 100 millones: 8477 de la serie 129.

Seco número 2 por 100 millones: 9408 de la serie 433.

Seco número 3 por 100 millones: 9480 de la serie 075.

Seco número 4 por 100 millones: 1507 de la serie 369.

Seco número 5 por 100 millones: 4639 de la serie 023.

Seco número 6 por 100 millones: 4945 de la serie 440.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 1544 de la serie 287.

Seco número 2 por 50 millones: 8847 de la serie 288.

Seco número 3 por 50 millones: 3381 de la serie 067.

Seco número 4 por 50 millones: 1583 de la serie 062.

Seco número 5 por 50 millones: 3870 de la serie 343.

Seco número 6 por 50 millones: 2088 de la serie 099.

Seco número 7 por 50 millones: 8989 de la serie 429.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 2828 de la serie 136.

Seco número 2 por 20 millones: 0294 de la serie 206.

Seco número 3 por 20 millones: 9574 de la serie 330.

Seco número 4 por 20 millones: 0234 de la serie 429.

Seco número 5 por 20 millones: 6525 de la serie 022.

Seco número 6 por 20 millones: 2712 de la serie 225.

Seco número 7 por 20 millones: 6826 de la serie 343.

Seco número 8 por 20 millones: 8824 de la serie 085.

Seco número 9 por 20 millones: 9958 de la serie 382.

Seco número 10 por 20 millones: 5176 de la serie 262.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 8893 de la serie 235.

Seco número 2 por 10 millones: 8160 de la serie 203.

Seco número 3 por 10 millones: 7858 de la serie 014.

Seco número 4 por 10 millones: 9010 de la serie 435.

Seco número 5 por 10 millones: 5786 de la serie 008.

Seco número 6 por 10 millones: 0353 de la serie 202.

Seco número 7 por 10 millones: 6917 de la serie 323.

Seco número 8 por 10 millones: 2590 de la serie 167.

Seco número 9 por 10 millones: 3830 de la serie 008.

Seco número 10 por 10 millones: 7309 de la serie 383.

Seco número 11 por 10 millones: 0607 de la serie 382.

Seco número 12 por 10 millones: 1439 de la serie 424.

Seco número 13 por 10 millones: 8695 de la serie 454.

Seco número 14 por 10 millones: 3172 de la serie 240.

Seco número 15 por 10 millones: 4535 de la serie 023.

Lotería de Medellín: cada viernes reparte premios y construye bienestar colectivo

Los viernes por la noche, miles de colombianos siguen con expectativa el sorteo de la Lotería de Medellín, un espacio donde la ilusión y la posibilidad de cambiar de vida se hacen presentes. El gran atractivo es el Premio Mayor de 16 mil millones de pesos, pero también hay lugar para los premios secos, que amplían las oportunidades y permiten que la fortuna llegue a distintos rincones del país.

Estos premios adicionales se adjudican a combinaciones diferentes al número principal y, aunque su valor es menor, ofrecen recompensas significativas. Para muchos ganadores, pueden representar ese empujón económico que tanto se necesitaba o la concreción de un sueño postergado. Es esta fórmula de premiación lo que hace del sorteo una experiencia más abierta e incluyente.

Más allá de lo económico, la Lotería de Medellín cumple una función social vital. Con cada billete vendido se recaudan fondos que se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia. Así, jugar también es ayudar, sumándose a una red solidaria que transforma recursos en atención médica, programas sociales y mejoras reales en la calidad de vida de miles de personas.