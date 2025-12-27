El 26 de diciembre se vive con un aire especial: todavía resuenan los encuentros de Navidad y llega el momento de revisar el resultado de la Lotería de Medellín, que pone en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que despierta ilusión en todo el país.

Para muchos, este sorteo llega como una última oportunidad del año para soñar en grande. Números elegidos con calma, billetes guardados desde días atrás y miradas atentas al momento en que giran las balotas. El sorteo del 26 de diciembre no es uno más: se juega con la esperanza de terminar el año con una noticia que cambie planes y marque un nuevo comienzo.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 26 de Diciembre 2025

Este es el espacio para encontrar el resultado del sorteo de la Lotería Medellín del 26 de diciembre. Un momento esperado por los múltiples jugadores, atentos a cada número que arrojó el sorteo en el cierre del año.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del viernes 26 de se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Además del premio mayor, también entran en escena los secos, esos premios que amplían las opciones de ganar y mantienen la emoción viva hasta el final. En este artículo encontrarás el resultado completo del sorteo de la Lotería de Medellín, con el número ganador y el detalle de cada seco, para que puedas revisar tu jugada y conocer todos los datos de esta edición que cierra el calendario decembrino.

Lotería de Medellín: cuando jugar también suma al desarrollo de Antioquia

La Lotería de Medellín va más allá de la emoción del sorteo y del deseo de ganar. Con cada billete que se compra, se generan recursos que fortalecen el sistema de salud, respaldan programas sociales y permiten ampliar la atención a comunidades que lo requieren. De esta forma, participar no es solo una jugada al azar, sino un aporte real a la construcción de una Antioquia más solidaria, con mayores oportunidades y bienestar para su gente.