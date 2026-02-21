En medio de la dinámica de viernes, este 20 de febrero la Lotería de Medellín vuelve a reunir la atención de miles de jugadores a la espera del resultado del juego con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que mantiene viva la ilusión en todo el país.

Cada semana trae su propia expectativa, pero siempre hay algo especial en el momento previo al resultado: la revisión del billete, el repaso mental del número elegido y ese instante en el que todo puede cambiar. El sorteo del 20 de febrero se vivió con esa mezcla de nervios y esperanza que acompaña a quienes sueñan con darle un giro inesperado a este inicio de año.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 20 de Febrero 2026

Aquí puedes consultar al instante el resultado del sorteo de la Lotería de Medellín del 20 de febrero, con el número que se llevó el premio mayor y el listado completo de premios secos.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 20 de Febrero se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Si jugaste, es hora de comprobar tu número; y si no, esta edición demuestra por qué cada semana la expectativa se enciende desde la primera balota hasta el último resultado.

Cada jugador de la Lotería de Medellín también impulsa el deporte antioqueño

Cada vez que compras tu billete de la Lotería de Medellín, no solo apuestas por cumplir un sueño personal. También te conviertes en parte de un engranaje que respalda proyectos que representan a la región en escenarios nacionales. Uno de esos ejemplos es el patrocinio al Team Avinal, un equipo que se ha consolidado como verdadero Orgullo Antioqueño y que recorre las carreteras del país llevando el nombre del departamento en lo más alto.

Detrás de cada competencia, cada podio y cada kilómetro recorrido hay esfuerzo, disciplina y apoyo institucional. Gracias a ese respaldo, el talento local encuentra oportunidades para crecer y competir. Así, jugar la Lotería de Medellín no solo significa soñar con un premio mayor: también es sumar al impulso del deporte y al desarrollo de nuevas generaciones que representan con orgullo a Antioquia en cada meta cruzada.