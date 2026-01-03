El viernes 2 de enero marca el verdadero inicio del año para muchos y llega con la expectativa de conocer el resultado de la Lotería de Medellín. Es un sorteo que pone 16 mil millones de pesos en juego, una cifra que convierte este primer viernes del año en una fecha especial para miles de jugadores.

Después de las celebraciones de fin de año, este sorteo llega como una oportunidad simbólica: comenzar el 2026 con un golpe de suerte. Hay quienes eligieron sus números pensando en cerrar ciclos y abrir caminos, otros que jugaron con fechas importantes o simples corazonadas de Año Nuevo. Todos, sin excepción, compartieron la misma ilusión mientras esperaban el resultado del sorteo de este 2 de enero.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del viernes 2 de Enero 2026

Si participaste, es momento de revisar tu jugada con calma; esta edición confirma por qué el inicio del año también puede venir acompañado de emoción, esperanza y nuevas oportunidades.

Premio Mayor: 2541

Serie: 138

Lotería de Medellín: una forma de jugar que también impulsa a Antioquia en Colombia

Más allá de la expectativa que genera cada sorteo, la Lotería de Medellín tiene un impacto directo en el bienestar del departamento. Cada billete adquirido se traduce en recursos para fortalecer el sistema de salud, apoyar programas sociales y ampliar la cobertura de atención a comunidades que más lo necesitan. Así, participar no es solo confiar en la suerte, sino también contribuir activamente a una Antioquia más solidaria, con mejores oportunidades y calidad de vida para todos.