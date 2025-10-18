Este viernes en la noche, como es tradición, la Lotería de Medellín volvió a encender la ilusión de miles de jugadores en todo el país. Con un Premio Mayor de 16 mil millones de pesos en juego y una amplia lista de premios secos, el sorteo del 17 de octubre se vivió con emoción en cada rincón de Colombia. ¿La fortuna te sonrió esta vez?

Más allá de la expectativa que genera el número ganador, este sorteo tiene algo que lo hace aún más especial: la posibilidad real de cambiar vidas. Ya sea con el premio principal o con uno de los premios secos, cada combinación ganadora representa una historia distinta, una oportunidad de alivio, impulso o celebración para quienes creyeron en su número de la suerte.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 17 de Octubre 2025

Compartimos el resultado oficial del sorteo del 17 de octubre, incluyendo el número del Premio Mayor y la lista completa de secos ganadores. Así que si jugaste, este es el momento de revisar tu billete y descubrir si la suerte te eligió. ¿Preparado para saberlo?

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 17 de octubre fue el 0903 de la serie 296.

Jugar a la Lotería de Medellín es mucho más que intentar cambiar la suerte: es una forma de contribuir a una causa que transforma vidas. Cada billete vendido representa un apoyo concreto al sistema de salud de Antioquia, canalizando recursos hacia proyectos que fortalecen la atención médica, mejoran la infraestructura hospitalaria y amplían el alcance de programas sociales. Así, cada participación es también un acto de compromiso con el bienestar colectivo, capaz de dejar huella más allá del sorteo.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 17 de octubre

Seco número 1 por 1.000 millones: 9749 de la serie 371.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 5142 de la serie 147.

Lotería de Medellín, un juego que también construye bienestar colectivo

Detrás de cada sorteo de la Lotería de Medellín hay una historia que va más allá de los números. Es la historia de una región que, viernes tras viernes, transforma el juego en acción social. Con cada billete vendido, se teje una red de apoyo silenciosa pero poderosa que fortalece hospitales, lleva salud a comunidades vulnerables y sostiene programas que cuidan de quienes más lo necesitan. Participar no es solo jugar: es hacer parte de algo más grande.