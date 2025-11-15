Los viernes en Colombia tienen un sonido especial: el del sorteo de la Lotería de Medellín. Una noche en la que la suerte sale a recorrer el país con 16 MIL MILLONES de pesos como premio mayor y una larga lista de secos listos para repartir alegría. Hoy, 14 de noviembre, miles de personas revisan su billete con la esperanza intacta de convertirse en uno de los grandes ganadores.

Más allá del golpe de suerte, este sorteo también trae emoción en forma de premios secos, esos que permiten que más personas celebren y sientan que esta noche puede marcar un antes y un después. Desde combinaciones inesperadas hasta cifras que cambian planes, la Lotería de Medellín ofrece múltiples formas de ganar.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 14 de Noviembre 2025

En este artículo te compartimos el resultado oficial del sorteo del viernes 14 de noviembre: el número del Premio Mayor y todos los secos que se entregaron. Si fuiste uno de los que jugó esta noche, llegó el momento de revisar tu número. Hoy puede ser el día en que tu historia cambie para siempre.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 14 de Noviembre fue el 2953 de la serie 371.

Cada sorteo de la Lotería de Medellín va más allá del azar: también sostiene un propósito que transforma vidas. Cada billete comprado no solo lleva esperanza a quien lo adquiere, sino que se convierte en un aporte directo al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia. Gracias a estos recursos, se financian mejoras hospitalarias, se amplía la atención médica y se llevan servicios esenciales a comunidades vulnerables. Apostar por la Lotería es, al mismo tiempo, confiar en la fortuna y contribuir con acciones que generan un impacto real.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 14 de noviembre

Seco número 1 por 1.000 millones: 8275 de la serie 332.

8275 de la serie 332. Seco número 2 por 1.000 millones: 7122 de la serie 256.

7122 de la serie 256. Seco número 1 por 700 millones: 0674 de la serie 345.

0674 de la serie 345. Seco número 2 por 700 millones: 6066 de la serie 159.

6066 de la serie 159. Seco número 1 por 500 millones: 0977 de la serie 460.

0977 de la serie 460. Seco número 2 por 500 millones : 4080 de la serie 307.

: 4080 de la serie 307. Seco número 1 por 100 millones: 6321 de la serie 404.

6321 de la serie 404. Seco número 2 por 100 millones: 3934 de la serie 381.

3934 de la serie 381. Seco número 3 por 100 millones: 7827 de la serie 480.

7827 de la serie 480. Seco número 4 por 100 millones: 6314 de la serie 093.

6314 de la serie 093. Seco número 5 por 100 millones: 8282 de la serie 003.

8282 de la serie 003. Seco número 6 por 100 millones: 8438 de la serie 192.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 0767 de la serie 339.

0767 de la serie 339. Seco número 2 por 50 millones: 5988 de la serie 154.

5988 de la serie 154. Seco número 3 por 50 millones: 2979 de la serie 114.

2979 de la serie 114. Seco número 4 por 50 millones: 9672 de la serie 310.

9672 de la serie 310. Seco número 5 por 50 millones: 4075 de la serie 283.

4075 de la serie 283. Seco número 6 por 50 millones: 8025 de la serie 155.

8025 de la serie 155. Seco número 7 por 50 millones: 2848 de la serie 291.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 1278 de la serie 210.

1278 de la serie 210. Seco número 2 por 20 millones: 1299 de la serie 315.

1299 de la serie 315. Seco número 3 por 20 millones: 9030 de la serie 268.

9030 de la serie 268. Seco número 4 por 20 millones: 8153 de la serie 220.

8153 de la serie 220. Seco número 5 por 20 millones: 2811 de la serie 443.

2811 de la serie 443. Seco número 6 por 20 millones: 8098 de la serie 310.

8098 de la serie 310. Seco número 7 por 20 millones: 5543 de la serie 498.

5543 de la serie 498. Seco número 8 por 20 millones: 1485 de la serie 076.

1485 de la serie 076. Seco número 9 por 20 millones: 1025 de la serie 419.

1025 de la serie 419. Seco número 10 por 20 millones: 5404 de la serie 196.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 2666 de la serie 025.

2666 de la serie 025. Seco número 2 por 10 millones: 3405 de la serie 410.

3405 de la serie 410. Seco número 3 por 10 millones: 0491 de la serie 389.

0491 de la serie 389. Seco número 4 por 10 millones: 9514 de la serie 298.

9514 de la serie 298. Seco número 5 por 10 millones: 8203 de la serie 041.

8203 de la serie 041. Seco número 6 por 10 millones: 8579 de la serie 324.

8579 de la serie 324. Seco número 7 por 10 millones: 3938 de la serie 387.

3938 de la serie 387. Seco número 8 por 10 millones: 5952 de la serie 032.

5952 de la serie 032. Seco número 9 por 10 millones: 5928 de la serie 394.

5928 de la serie 394. Seco número 10 por 10 millones: 3790 de la serie 414.

3790 de la serie 414. Seco número 11 por 10 millones: 7554 de la serie 168.

7554 de la serie 168. Seco número 12 por 10 millones: 3697 de la serie 369.

3697 de la serie 369. Seco número 13 por 10 millones: 3135 de la serie 263.

3135 de la serie 263. Seco número 14 por 10 millones: 8139 de la serie 242.

8139 de la serie 242. Seco número 15 por 10 millones: 2438 de la serie 076.

Lotería de Medellín: cuando jugar también es construir un mejor futuro para todos

Cada viernes, el sorteo de la Lotería de Medellín despierta ilusión en miles de hogares, pero su impacto va mucho más allá de los premios. Cada billete adquirido es un impulso al sistema de salud en Antioquia, canalizando recursos que permiten mejorar la atención médica, financiar programas sociales y extender servicios esenciales a quienes más los necesitan. Así, participar no solo es soñar con ganar, sino también contribuir al bienestar de toda una región.