Llegó el viernes y con él, una nueva oportunidad para que la suerte toque tu puerta. Como cada semana, la Lotería de Medellín volvió a llenar de ilusión en todo el país con su tradicional sorteo. Este 10 de octubre, el gran protagonista fue el Premio Mayor de 16 MIL MILLONES de pesos, acompañado de una lista generosa de premios secos que también pueden cambiar vidas.

Más allá del anhelo de acertar la combinación ganadora, cada edición de la Lotería trae consigo una dosis de emoción que solo el viernes puede amplificar. Es el cierre de la semana, el inicio del descanso… y tal vez, el comienzo de una nueva historia para quienes resulten ganadores. Hoy, todos los ojos están puestos en los números oficiales del sorteo.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 10 de Octubre 2025

Así que si compraste tu billete para este 10 de octubre, llegó el momento de revisar con atención: te compartimos el resultado oficial de la Lotería de Medellín, con el número del Premio Mayor y la lista completa de secos. Porque soñar es gratis, pero cuando se juega con propósito, también puede tener un impacto real.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 10 de octubre fue el 2619 de la serie 45.

Participar en la Lotería de Medellín no es solo perseguir un premio, también es aportar a un propósito que deja huella. Cada billete adquirido se convierte en una contribución directa al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia. Gracias a estos recursos, se impulsa el acceso a servicios médicos, se mejora la infraestructura hospitalaria y se apoyan programas que benefician a comunidades enteras. Así, detrás de cada jugada hay un gesto solidario que genera un impacto real y duradero.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 10 de octubre

Seco número 1 por 1.000 millones: 6843 de la serie 257.

Seco número 2 por 1.000 millones: 0193 de la serie 232.

Seco número 1 por 700 millones: 7455 de la serie 392.

Seco número 2 por 700 millones: 5089 de la serie 294.

Seco número 1 por 500 millones: 9975 de la serie 290.

Seco número 2 por 500 millones : 7540 de la serie 047.

Seco número 1 por 100 millones: 7800 de la serie 292.

Seco número 2 por 100 millones: 8241 de la serie 111.

Seco número 3 por 100 millones: 9454 de la serie 026.

Seco número 4 por 100 millones: 4827 de la serie 243.

Seco número 5 por 100 millones: 4096 de la serie 138.

Seco número 6 por 100 millones: 1011 de la serie 016.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 3179 de la serie 093.

Seco número 2 por 50 millones: 5082 de la serie 400.

Seco número 3 por 50 millones: 9133 de la serie 450.

Seco número 4 por 50 millones: 5495 de la serie 319.

Seco número 5 por 50 millones: 3638 de la serie 480.

Seco número 6 por 50 millones: 7713 de la serie 490.

Seco número 7 por 50 millones: 5790 de la serie 030.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 5101 de la serie 200.

Seco número 2 por 20 millones: 3912 de la serie 470.

Seco número 3 por 20 millones: 0468 de la serie 442.

Seco número 4 por 20 millones: 4682 de la serie 217.

Seco número 5 por 20 millones: 7161 de la serie 186.

Seco número 6 por 20 millones: 5623 de la serie 099.

Seco número 7 por 20 millones: 3954 de la serie 084.

Seco número 8 por 20 millones: 9503 de la serie 088.

Seco número 9 por 20 millones: 1555 de la serie 332.

Seco número 10 por 20 millones: 4880 de la serie 321.

Lotería de Medellín: cada viernes se juega la suerte y se aporta al bienestar común

Cada viernes en la noche, la Lotería de Medellín renueva la esperanza de miles de jugadores en todo el país. Más allá de la emoción por el Premio Mayor de 16 mil millones de pesos, el sorteo también ofrece múltiples premios secos que multiplican las oportunidades de ganar y llevan alegría a diferentes regiones.

Estos premios adicionales, asignados a números distintos al principal, representan sumas significativas que pueden significar un alivio financiero o una oportunidad largamente esperada. Gracias a este sistema, la Lotería se convierte en una experiencia más generosa, inclusiva y cercana a la gente.

Pero su impacto no termina ahí. Cada billete vendido contribuye al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia, apoyando programas, servicios e infraestructura médica. Participar no es solo buscar la fortuna personal: es también ser parte de una causa colectiva que mejora vidas y construye un mejor futuro para todos.