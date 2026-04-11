Este viernes 10 de abril, la Lotería de Medellín vuelve a encender la ilusión con un sorteo que mueve miradas en todo el país, poniendo en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos que puede cambiarlo todo en cuestión de minutos.

Es ese instante en el que revisar el billete se vuelve parte del ritual. Un número, una coincidencia, una señal… y de pronto todo cobra sentido. Además del premio grande, los secos suman más opciones y hacen que la expectativa crezca desde el primer momento, porque siempre hay más de una forma de ganar.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 10 de Abril 2026

Aquí podrás consultar el resultado oficial del sorteo del 10 de abril y confirmar si la suerte estuvo de tu lado en este cierre de semana. Porque hay viernes que pasan normal… y otros que pueden marcar un antes y un después.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 10 de Abril se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

El plan de premios de la Lotería de Medellín

El plan de premios de la Lotería de Medellín está diseñado para ofrecer múltiples oportunidades de ganar en cada sorteo, con una bolsa total que alcanza los $42.000.000.000 en el sorteo ordinario. En la cima está el premio mayor de $16.000.000.000, el gran objetivo de cada jugador y el que concentra la mayor expectativa en cada jornada.

A esto se suma una amplia estructura de premios secos que incrementa las posibilidades: hay 2 secos de $1.000.000.000, 2 de $700.000.000, 2 de $500.000.000, además de 6 secos de $100.000.000, 7 de $50.000.000, 10 de $20.000.000 y 15 de $10.000.000. Esta distribución hace que no todo dependa del premio mayor, sino que existan varias categorías que mantienen la emoción activa desde la primera hasta la última balota.

Retenciones en los premios de la Lotería de Medellín

Las retenciones en los premios de la Lotería de Medellín hacen parte de la normativa vigente en Colombia. Según el artículo 48 de la Ley 643 de 2001, todos los premios están sujetos a un descuento del 17% sobre el valor nominal, correspondiente al impuesto a ganadores. Este dinero tiene un destino específico: el financiamiento del sistema de salud, por lo que cada premio también representa un aporte directo a este sector.

Además, cuando el monto del premio supera las 48 UVT, se aplica una retención adicional del 20% por concepto de ganancias ocasionales, la cual es transferida a la DIAN. De esta forma, los premios de mayor valor tienen una carga tributaria más alta, en línea con las disposiciones fiscales del país.