El resultado del sorteo Chontico Día del domingo 9 de noviembre llega para ponerle emoción a la jornada más relajada de la semana. Mientras muchos disfrutan del descanso o comparten en familia, otros siguen con atención la transmisión del sorteo, esperando que la suerte los acompañe en este cierre de fin de semana. Como cada día, el Chontico Día mantiene viva su tradición con una mezcla de esperanza, transparencia y la posibilidad real de convertir una simple jugada en una gran celebración.

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares del país gracias a su sistema de premios escalonado, que premia no solo a quienes aciertan las cuatro cifras exactas, sino también a quienes logran coincidencias parciales. Esa característica lo hace ideal para quienes disfrutan del azar con la ilusión de ganar, pero también con la tranquilidad de tener múltiples formas de obtener recompensa. En este domingo 9 de noviembre, las familias colombianas siguieron el sorteo con expectativa, compartiendo la emoción de cada número revelado.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 9 de Noviembre 2025

Con este resultado del Chontico Día del 9 de noviembre, el domingo se convierte en un día aún más especial para quienes confiaron en sus números de la suerte. Algunos celebran sus aciertos, mientras otros ya piensan en la próxima jugada del lunes. Porque en el Chontico Día, cada sorteo es una oportunidad para mantener viva la ilusión, acompañar las tradiciones del fin de semana y convertir un simple número en una historia para recordar.

Número ganador: 9395

5ta Balota: 6.

Cómo participar en el Chontico Día desde cualquier parte de Colombia

El Chontico Día, nacido en el corazón del Valle del Cauca, ha logrado expandirse por todo el país, llegando a miles de jugadores que disfrutan su emoción diaria. Gracias a su amplia red de puntos de venta autorizados y a las plataformas digitales oficiales, hoy es posible participar desde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Cartagena, sin complicaciones y con total seguridad. La tecnología y la tradición se unieron para que más colombianos puedan probar su suerte desde cualquier rincón del país.

Antes de realizar tu jugada, es importante verificar que el punto de venta o la aplicación estén certificados por el operador oficial del sorteo. Esto garantiza la validez de tu número y te permite reclamar tu premio sin inconvenientes en caso de resultar ganador. Jugar a través de canales no autorizados puede poner en riesgo tanto la jugada como la posibilidad de recibir el premio, por eso es clave hacerlo siempre de manera segura y responsable.

Con su crecimiento nacional, el Chontico Día se mantiene como una tradición confiable, accesible y llena de emoción. Su presencia en todo el territorio colombiano lo convierte en mucho más que un simple juego: es una experiencia compartida que conecta a miles de personas cada día, uniendo la ilusión del azar con la confianza de un sorteo transparente y cercano.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 3 al sábado 8 de noviembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 3 de noviembre: 2651-3.

2651-3. Martes 4 de noviembre: 4137-9.

4137-9. Miércoles 5 de noviembre: 0511-1.

0511-1. Jueves 6 de noviembre: 0395-1.

0395-1. Viernes 7 de noviembre: 1578-2.

1578-2. Sábado 8 de noviembre: 2305-2.

El lunes 10 de noviembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.