Arranca una nueva semana y, como ya es costumbre para miles de jugadores en el país, este lunes 9 de febrero trae consigo la expectativa por conocer el resultado del Chontico Día en Colombia. Desde temprano, muchos revisan su número con la ilusión intacta, atentos a una de las tradiciones diarias más seguidas del chance colombiano.

En esta jornada, el interés está puesto en el número ganador del Chontico Día de hoy, revelado en el sorteo oficial que se realiza al mediodía. Un momento clave para quienes participaron y ahora buscan confirmar si su combinación coincidió de forma total o parcial con el resultado, aprovechando un juego que se caracteriza por su accesibilidad y premios escalonados.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 9 de Febrero 2026

Ya está disponible la combinación oficial del Chontico Día del lunes 9 de febrero, validada y actualizada. Un lugar pensado para revisar el resultado con seguridad, confirmar tu jugada y seguir la jornada con la confianza de estar consultando datos oficiales

Número Ganador: 9038

Y la 5ta Balota: 3.

La 5ta Balota del Chontico Día: una opción distinta para vivir el sorteo

El Chontico Día amplía su propuesta con una modalidad adicional que despierta curiosidad y expectativa: la 5ta Balota. Esta alternativa nace para quienes buscan una experiencia diferente dentro del mismo sorteo, manteniendo reglas sencillas y una participación accesible. Con valores desde $500 pesos, permite sumarse sin complicaciones y con un atractivo claro: la posibilidad de obtener premios de gran impacto a partir de un monto reducido.

Su popularidad se explica por el equilibrio que ofrece entre sencillez y emoción. No reemplaza al juego tradicional, sino que lo acompaña, añadiendo un componente extra que muchos jugadores incorporan a su rutina diaria. Así, el Chontico Día conserva su esencia, pero suma una modalidad que renueva el interés en cada jornada.

Cómo funciona la 5ta Balota de la lotería Chontico Día

La mecánica es directa y fácil de seguir. El participante elige cinco cifras y define la forma de participación. En la modalidad Directo, el reto está en lograr la coincidencia exacta de las cinco cifras en el mismo orden del resultado oficial; si únicamente acierta la última cifra, se devuelve el valor registrado, lo que mantiene viva la expectativa hasta el cierre del sorteo.

En la modalidad Combinado, el enfoque cambia: el orden deja de ser determinante y basta con que las cinco cifras aparezcan para acceder al reconocimiento correspondiente, que equivale a 100 veces el valor jugado. Esta flexibilidad permite que cada persona elija cómo participar según su preferencia, haciendo de la 5ta Balota una opción dinámica, clara y cada vez más presente en el Chontico Día.