La jornada dominical avanza y con él llega uno de los momentos más consultados por los jugadores en el país. Ya está disponible el resultado del Chontico Día hoy en Colombia, correspondiente a este domingo 8 de febrero, una jornada en la que muchos aprovechan el descanso para revisar sus números con calma.

El Chontico Día mantiene su lugar como uno de los sorteos más seguidos gracias a su realización diaria, su dinámica sencilla y la posibilidad de obtener reconocimientos por distintos niveles de coincidencia. Incluso en domingo, el sorteo conserva su protagonismo y se convierte en parte del hábito de quienes no dejan pasar la oportunidad de participar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 8 de Febrero 2026

Este es el espacio encontrarás el número ganador del Chontico Día del domingo 8 de febrero, presentado con información oficial, confirmada y actualizada. Un espacio pensado para consultar el resultado sin confusiones, contrastar tu cifra con tranquilidad y cerrar el día con la seguridad de contar con datos confiables.

Número ganador: 1535

Y la 5ta Balota: 8.

Cómo se reparten los premios en la lotería Chontico Día

El Chontico Día se caracteriza por un modelo de reconocimientos escalonado que permite que cada sorteo ofrezca más de una posibilidad de resultado favorable. Todo parte de una elección sencilla: cuatro cifras y un valor definido por el participante. Cuando esas cifras coinciden exactamente en el mismo orden, se accede al reconocimiento más alto del juego, que multiplica el valor registrado por 4.500, una de las relaciones más destacadas dentro del chance colombiano.

La estructura no se limita a ese escenario ideal. El sistema también valora coincidencias parciales, lo que amplía el abanico de resultados posibles. Si coinciden las tres últimas cifras, el reconocimiento se multiplica por 400 en modalidad Directo o por 83 en Combinado. Cuando el acierto es de dos cifras finales, el factor es de 50, y si solo coincide la última cifra, el valor se multiplica por 5, manteniendo activa la expectativa incluso en coincidencias mínimas.

Gracias a esta distribución, cada jornada del Chontico Día conserva su atractivo. La combinación entre premios escalonados, reglas claras y sorteo diario ha hecho que este juego se integre a la rutina de miles de personas, que participan sabiendo que no todo depende de un único acierto total, sino de un sistema pensado para ofrecer múltiples oportunidades en cada edición.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 2 al sábado 7 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 2 de febrero: 5892-6.

Martes 3 de febrero: 0622-1.

Miércoles 4 de febrero: 4659-6.

Jueves 5 de febrero: 1431-8.

Viernes 6 de febrero: 2122-3.

Sábado 7 de febrero: 6712-7.

El lunes 9 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.