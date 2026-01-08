El jueves 8 de enero avanza en Colombia como una jornada de mitad de semana, ideal para hacer una pausa en la rutina y revisar el resultado del Chontico Día, uno de los sorteos más seguidos del chance nacional. A la 1:00 p.m., miles de jugadores están atentos al número ganador, manteniendo viva una tradición que se repite todos los días.

Este Chontico Día del jueves 8 de enero sigue captando la atención gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de premios escalonados que ofrece varias formas de ganar, incluso cuando no se logra el acierto total. Para muchos, consultar el resultado es un momento de expectativa que puede transformar una jornada común en una buena noticia.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 8 de Enero 2026

A continuación, podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, publicado de forma clara y confiable para que verifiques tu jugada sin contratiempos. En medio de la semana, cada cifra cuenta y la ilusión del sorteo se renueva una vez más.

Número Ganador: 6851

Y la 5ta Balota: 3

Zonas de Colombia donde el Chontico Día tiene mayor presencia

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los sorteos más reconocidos del país, con una presencia especialmente marcada en el suroccidente colombiano. Su mayor fortaleza está en el Valle del Cauca, donde ciudades como Cali, Palmira, Buga y Buenaventura lo viven como parte de su cotidianidad. Allí, el sorteo de la 1:00 p.m. trasciende el juego y se convierte en una costumbre diaria que acompaña la jornada de miles de personas.

Su éxito en la región se explica por una combinación de factores: horario fijo, reglas fáciles de entender y un sistema que premia tanto el acierto total como las coincidencias parciales. A esto se suma el respaldo oficial y la difusión constante de los resultados, elementos que han fortalecido la confianza del público y han consolidado al Chontico Día como un referente del chance regional.

El alcance del sorteo no se limita al Valle del Cauca. En el Eje Cafetero, ciudades como Pereira, Armenia y Manizales han mostrado un crecimiento sostenido en la participación, impulsado por un formato ágil, accesible y con varias opciones de premio. En una zona donde la tradición del chance es fuerte, el Chontico Día ha logrado integrarse con naturalidad al ritmo y a las costumbres locales.

Valor de la jugada en la lotería Chontico Día

Otro aspecto clave de su popularidad es la flexibilidad en el costo de participación. El Chontico Día permite jugar desde $600 pesos, con un tope máximo de $60.000 por combinación, lo que facilita que cada jugador ajuste su jugada a a su presupuesto.

Este esquema promueve una participación abierta y responsable, evitando barreras económicas y dando libertad para decidir el nivel de inversión. Así, el Chontico Día conserva su esencia como un sorteo diario, cercano y emocionante, capaz de adaptarse a distintos estilos de juego y a las realidades económicas de quienes participan.