Si jugaste en este lunes festivo, este espacio te permitirá ver el resultado del Chontico Día hoy 8 de diciembre y comparar tu jugada con la cifra anunciada. Ya sea que participes diariamente o solo en fechas significativas como este festivo, aquí podrás confirmar tu número con total confianza en una jornada llena de tradición, luz y esperanza.

Como ocurre cada día, el sorteo se llevó a cabo puntualmente a la 1:00 p.m., manteniendo la transparencia y el sistema de selección aleatoria que caracteriza al Chontico Día. Su combinación ganadora ya fue confirmada y publicada a través de los canales oficiales, permitiendo verificar tanto aciertos completos como coincidencias parciales. Consultar el número ganador del Chontico Día del 8 de diciembre es parte de la rutina festiva de quienes siguen este sorteo con entusiasmo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 8 de Diciembre 2025

Este lunes festivo 8 de diciembre, miles de jugadores en Colombia buscan el resultado del Sorteo Chontico Día, una de las tradiciones más populares del mediodía. En una jornada marcada por celebraciones familiares y actividades propias del Día de las Velitas, muchos aprovechan la pausa del festivo para revisar su número y descubrir si la suerte les sonríe. Aquí encontrarás el resultado oficial, disponible para consultar de forma clara y segura.

Número Ganador: 6819

Y la 5ta Balota: 0.

Cómo funciona el sorteo Chontico Día y cómo se define el número ganador

El Chontico Día se realiza todos los días del año a la 1:00 p.m., bajo un sistema de extracción aleatoria que garantiza total transparencia. El proceso consiste en seleccionar cuatro balotas numeradas del 0 al 9, que en conjunto conforman el número ganador del día. Esta metodología es supervisada y certificada para asegurar que todas las combinaciones tengan las mismas probabilidades.

Cada jugador participa eligiendo una combinación de cuatro cifras, ya sea seleccionándolas manualmente o mediante la opción de número automático en plataformas autorizadas. Una vez registrada, la jugada queda habilitada para el sorteo de esa misma tarde. Todo el proceso es rápido, claro y regulado por las autoridades de juegos de azar en Colombia.

El resultado oficial se publica minutos después en los canales verificados del sorteo, permitiendo a los jugadores revisar con confianza si su número coincide de manera total o parcial. De esta forma, el Chontico Día mantiene un funcionamiento sencillo y accesible, ideal tanto para nuevos jugadores como para quienes siguen el sorteo diariamente.

Premios de la lotería Chontico Día: cuánto paga cada acierto en el sorteo

El sistema de premios del Chontico Día es una de sus características más atractivas, ya que ofrece varias formas de ganar. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, multiplicando la inversión por 4.500 veces, lo que convierte una jugada mínima en una ganancia significativa.

Además del acierto total, el sorteo incluye recompensas por coincidencias parciales. Si coinciden las últimas tres cifras en orden exacto, se paga un premio proporcional al monto jugado. También existen pagos por aciertos de las dos últimas cifras o incluso de la última, lo que permite que más participantes reciban alguna ganancia.

Esta estructura escalonada hace que cada jugada tenga valor, ya que no es necesario acertar todas las cifras para obtener un premio. Gracias a este modelo flexible, el Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares del chance colombiano, ofreciendo oportunidades reales de ganar todos los días.