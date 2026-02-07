El fin de semana avanza y el mediodía de este sábado 7 de febrero llega con una de las consultas más esperadas por los jugadores. Ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, una edición que muchos revisan con calma, en medio del descanso y la pausa propia del sábado.

El Chontico Día mantiene su lugar como referencia diaria del chance nacional por su sorteo todos los días, su formato claro y la posibilidad de obtener reconocimientos por coincidencias exactas o parciales. Esa combinación lo convierte en parte del hábito de miles de personas que, incluso en sábado, están pendientes del número ganador apenas finaliza la extracción.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 7 de Febrero 2026

Compartimos la cifra que definió el Chontico Día en la edición del sábado 7 de febrero, publicada una vez validado el resultado por los canales correspondientes. Es una referencia directa para consultar el número, hacer la comparación con calma y seguir la jornada con la seguridad de estar revisando información correcta.

Número Ganador: 6712

Y la 5ta Balota: 7

Cómo ver el sorteo del Chontico Día en vivo y sin intermediarios

Cada jornada, el Chontico Día ofrece la posibilidad de conocer su resultado en el mismo instante en que se define. La transmisión en directo por Telepacífico, a la 1:00 p.m., permite seguir el sorteo oficial de principio a fin, con acceso inmediato a la cifra ganadora y sin depender de terceros. Esta modalidad refuerza la transparencia del proceso y brinda a los jugadores una referencia clara y confiable.

Ver el sorteo en tiempo real añade un valor especial a la experiencia. Observar cómo se desarrolla la extracción, el manejo de los equipos y el momento exacto en que se revelan las cifras genera tranquilidad y fortalece la credibilidad del resultado. Para muchos, este espacio se ha convertido en una cita diaria que marca el ritmo del mediodía.

Horario fijo y cobertura para toda Colombia de la lotería Chontico Día

El Chontico Día se emite en vivo todos los días a la 1:00 p.m., un horario que se mantiene constante y facilita que los jugadores se conecten sin confusiones. Esta regularidad ha ayudado a consolidar el sorteo como parte de la rutina cotidiana de miles de personas.

Al transmitirse por una señal abierta y oficial, la emisión puede seguirse desde distintas regiones de Colombia. Así, el Chontico Día conserva su carácter cercano y transparente, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de verificar el resultado directamente y vivir la emoción del sorteo con total confianza.