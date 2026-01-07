El miércoles 7 de enero avanza en Colombia como una jornada de ritmo normal, pero con un momento especial: el momento de conocer el resultado del sorteo Chontico Día. A mitad de la semana, miles de jugadores hacen una pausa para consultarlo, una tradición que se repite cada tarde con la misma expectativa.

Este Chontico Día del miércoles 7 de enero mantiene su atractivo gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de premios escalonados que ofrece oportunidades de ganar incluso con coincidencias parciales. Cada sorteo representa una nueva opción de comprobar si la suerte acompaña el número elegido, convirtiendo una jornada común en un momento cargado de ilusión.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 7 de Enero 2026

Acá podrás consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Día del miércoles 7 de enero, publicado de manera clara y confiable para que verifiques tu jugada sin inconvenientes. En medio de la rutina semanal, cada cifra cuenta y la emoción del chance se renueva una vez más.

Número Ganador: 8377

Y la 5ta Balota: 3

Chontico Día: un sorteo integrado a la rutina diaria de los colombianos

Todos los días, a la 1:00 p.m., miles de personas en Colombia están pendientes del Chontico Día, un sorteo que se ha ganado su lugar por la regularidad y la facilidad con la que se puede jugar. Su formato diario lo convierte en una alternativa cercana tanto para quienes participan con frecuencia como para quienes lo hacen de manera esporádica. Basta con elegir cuatro cifras para estar en juego, una dinámica simple que con el tiempo se ha vuelto parte de la cotidianidad de muchos hogares.

La forma de participar es directa y flexible. Cada jugador escoge sus números, define el valor de la inversión y queda inscrito en el sorteo del día; también existe la opción de dejar la selección al azar. Además del premio mayor, el juego reconoce aciertos parciales, lo que le da valor a cada tiquete y mantiene la expectativa incluso cuando no se logra la combinación completa.

Para jugar con tranquilidad, lo más recomendable es realizar las jugadas en puntos de venta autorizados o mediante canales oficiales, y consultar los resultados únicamente en medios verificados. Así se garantiza información confiable y un proceso sin contratiempos en caso de resultar ganador.

Qué hace diferente al Chontico Día frente a otros sorteos en Colombia

Una de las principales diferencias del Chontico Día frente a las loterías tradicionales es la libertad de elección. El jugador decide su combinación y el monto que desea jugar, lo que permite personalizar la experiencia y mantener el control del presupuesto.

Su atractivo se refuerza con un premio mayor que multiplica la jugada por 4.500 veces cuando se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto. A esto se suma un sistema de premios escalonado que también reconoce coincidencias de tres, dos o una cifra, manteniendo vivas las opciones de ganar en cada edición.

Finalmente, su frecuencia diaria marca la diferencia. Mientras otros sorteos se realizan una vez por semana, el Chontico ofrece dos oportunidades al día: Día y Noche, aportando dinamismo, continuidad y emoción constante. Una propuesta pensada para quienes disfrutan un juego ágil, cercano y con oportunidades reales todos los días.