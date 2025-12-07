Si jugaste este domingo, aquí podrás ver el resultado del Chontico Día del 7 de diciembre y comparar tu número con la combinación ganadora. Ya sea que participes cada día o solo en fechas especiales, este espacio te permite confirmar tu jugada de forma segura, confiable y oportuna. Prepárate para revisar tu tiquete y descubrir si este domingo decembrino llega con la sorpresa que estabas esperando.

Como es habitual, el sorteo se realizó a la 1:00 p.m., manteniendo la puntualidad que caracteriza a la modalidad diurna. La transparencia del proceso, la publicación inmediata del número ganador y la disponibilidad del resultado en canales oficiales refuerzan la confianza de los jugadores, quienes hoy ya pueden revisar si sus cuatro cifras lograron algún acierto total o parcial. La claridad y rapidez en la entrega de información hacen que el Chontico Día siga siendo uno de los sorteos más consultados del país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 7 de Diciembre 2025

Este domingo 7 de diciembre, miles de jugadores en Colombia esperan con ilusión el resultado del Chontico Día, el sorteo que cada mediodía reúne tradición, expectativa y la posibilidad de transformar una jugada en una gran noticia. En esta fecha especial del mes, marcada por el inicio del ambiente decembrino, consultar el resultado oficial del Chontico Día se convierte en parte de la rutina dominical de muchos hogares, que siguen este clásico del chance con entusiasmo y esperanza.

Número Ganador: 9962

Y la 5ta Balota: 1.

Jugada directa: precisión absoluta y premios más altos con el resultado de la lotería Chontico Día

En el Chontico Día, una de las opciones más tradicionales es la jugada directa, una modalidad en la que el orden de las cifras es determinante. Para ganar, las tres últimas cifras de tu número deben coincidir exactamente con las del resultado oficial. Esta precisión convierte la jugada directa en un desafío mayor, pero también en una oportunidad de acceder a premios más altos, ya que depende de una coincidencia exacta entre tu combinación y la del sorteo.

Elegir esta modalidad suele atraer a quienes tienen una cifra específica en mente, ya sea por intuición, costumbre o significados personales. Con su estructura clara y directa, esta forma de jugar ofrece un tipo de emoción particular: la expectativa de acertar no solo los números, sino también el orden en que aparecen.

La otra opción en el Chontico Día: Jugada combinada: más posibilidades y un juego más flexible

La jugada combinada funciona bajo una lógica distinta: aquí, el orden de las cifras no influye en el resultado. Si tus tres números elegidos aparecen en cualquier secuencia dentro de las tres cifras finales del sorteo, la jugada es ganadora. Esto significa que, ante un resultado como 582, también serían válidas combinaciones como 825, 258, 528, 285 o 852. Esta flexibilidad multiplica las opciones de acierto, lo que convierte a la modalidad combinada en una alternativa ideal para quienes buscan mayores probabilidades de ganar.

El valor del premio es menor respecto a la jugada directa, precisamente porque las posibilidades de acierto aumentan. Sin embargo, su atractivo radica en esa libertad que permite que tus cifras ganen en múltiples configuraciones, manteniendo la expectativa viva en cada sorteo.

Ambas modalidades tienen su propio encanto dentro del Chontico Día. La jugada directa es perfecta para quienes buscan un premio más alto jugando por la exactitud, mientras que la combinada se adapta a quienes prefieren ampliar sus oportunidades de celebración. Conocer estas diferencias te ayuda a elegir la forma de participación que mejor se ajusta a tu estilo, potenciando la emoción del juego y promoviendo una participación consciente y responsable.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 1 al sábado 6 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 1 de diciembre: 6960-5.

6960-5. Martes 2 de diciembre: 2190-1.

2190-1. Miércoles 3 de diciembre: 3290-2.

3290-2. Jueves 4 de diciembre: 9598-3.

9598-3. Viernes 5 de diciembre: 9560-5.

9560-5. Sábado 6 de diciembre: 0321-3.

El lunes 8 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.