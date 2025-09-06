El resultado oficial del sorteo Chontico Día en Colombia del sábado 6 de septiembre ya está disponible para todos los jugadores que participaron en la jornada. Como ocurre cada tarde, miles de personas estuvieron pendientes de la combinación ganadora de cuatro cifras, con la ilusión de transformar su jugada en un gran premio.

El Chontico Día se celebra diariamente a la 1:00 p.m. y se ha convertido en una de las tradiciones más fuertes del chance en Colombia. Con solo elegir cuatro cifras y definir el monto de la jugada, los participantes compiten por un premio mayor que multiplica la inversión hasta 4.500 veces. Además, este sorteo también reconoce aciertos parciales de tres, dos o incluso una cifra final, lo que aumenta las oportunidades de ganar en cada edición.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 6 de Septiembre 2025

Si jugaste este sábado, aquí podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día del 6 de septiembre en Colombia y comprobar si tu número fue uno de los ganadores. Ten a la mano tu comprobante y revisa las cifras reveladas en un sorteo que, día tras día, combina azar, emoción y esperanza para miles de colombianos.

Número ganador: 8480

Y la 5ta Balota: 7

Cuál es el costo de jugar al Chontico Día y cómo se calculan sus premios

El Chontico Día es un sorteo pensado para quienes buscan emoción diaria con una inversión flexible. La jugada mínima es de $600 pesos, aunque el monto puede aumentar hasta $60.000 pesos, de acuerdo con las posibilidades y preferencias de cada jugador. Esta amplitud hace que cualquier persona pueda participar sin afectar su presupuesto, adaptando el juego a su bolsillo.

El valor jugado no solo representa lo que decides invertir, sino también el premio potencial en caso de acierto. El sistema de pagos está diseñado para multiplicar el monto jugado por una tarifa fija según la categoría de coincidencia lograda. De esta forma, además de confiar en la suerte, cada jugador puede decidir el nivel de ganancia posible al ajustar su inversión.

Premios de la lotería Chontico Día: múltiples formas de ganar

Una de las características más atractivas del Chontico Día es que no es obligatorio acertar las cuatro cifras exactas para recibir un premio. El juego cuenta con un esquema de premios escalonados que reconoce coincidencias parciales y amplía las oportunidades de obtener ganancias en cada sorteo.

Estos son los pagos establecidos por cada peso jugado, según el tipo de acierto:

4 cifras en cualquier orden : $208

: $208 3 cifras en orden exacto : $400

: $400 3 cifras en cualquier orden : $83

: $83 2 cifras en orden exacto : $50

: $50 1 cifra final acertada: $5

Gracias a esta estructura, cada jugada ofrece varias posibilidades de obtener un premio, lo que ha consolidado al Chontico Día como uno de los sorteos de chance más accesibles, dinámicos y preferidos en Colombia.