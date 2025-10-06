El Chontico Día en Colombia volvió a llenar de expectativa a miles de jugadores este lunes 6 de octubre, en una nueva jornada que marca el inicio de semana con emoción y esperanza. Como es costumbre, el sorteo del mediodía convocó a quienes confían en sus números favoritos y buscan convertir una pequeña jugada en una gran recompensa.

El resultado confirmado del Chontico Día del lunes 6 de octubre ya está disponible, ofreciendo transparencia, rapidez y la posibilidad de consultar de manera oficial si tu número fue el ganador. Gracias a su formato sencillo y su sistema de premios proporcionales, este sorteo se mantiene como uno de los más seguidos por los colombianos que disfrutan del chance.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 6 de Octubre 2025

Si participaste en esta edición, aquí podrás revisar el resultado oficial del Chontico Día en Colombia y comprobar si la suerte estuvo de tu lado en este arranque de semana. Un día más en el que este clásico sorteo reafirma por qué sigue siendo una tradición diaria en todo el país.

Número Ganador: 0861

Y la 5ta Balota: 7

Lotería Chontico Día: el sorteo que refleja el corazón del Valle del Cauca

El Chontico Día es mucho más que un simple juego de azar: es parte de la vida cotidiana en el suroccidente colombiano. En ciudades como Cali, Palmira y Buenaventura, participar en este sorteo se ha vuelto una tradición que pasa de generación en generación. Más que los premios, lo que lo mantiene vigente es la ilusión que despierta cada día, ese instante de emoción compartida que une a familias, vecinos y amigos alrededor de una misma esperanza.

Su éxito se explica por su cercanía con la gente. Con dos sorteos diarios —uno en la tarde y otro en la noche—, el Chontico acompaña el ritmo de vida de miles de jugadores. Su mecánica es sencilla: elegir cuatro cifras, definir el valor de la apuesta y esperar el resultado oficial. Esa combinación de simplicidad y constancia lo ha convertido en un juego accesible, confiable y adaptado a distintos estilos de vida y presupuestos.

Con los años, el Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más queridos dentro del chance colombiano. Más allá de entregar premios, representa una conexión con las costumbres y con la identidad vallecaucana. Detrás de cada jugada hay historias personales, fechas especiales y corazonadas que hacen de cada sorteo algo más que un juego: una tradición que late al ritmo del Valle.

