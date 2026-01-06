El martes 6 de enero se vive en Colombia como una jornada especial, marcada por el cierre de las celebraciones de inicio de año y el resultado del Chontico Día, un sorteo que se ha convertido en parte del hábito diario de quienes confían en su número.

El Chontico Día del martes 6 de enero mantiene su protagonismo gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de premios escalonados que ofrece oportunidades de ganar incluso con coincidencias parciales. Para muchos, consultar el número ganador es una pausa en la jornada, un momento cargado de expectativa que puede traer una grata sorpresa.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 6 de Enero 2026

A continuación, encontrarás el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, presentado de forma clara y confiable para que verifiques tu jugada sin inconvenientes. En un día de cierre de festividades y nuevos comienzos, cada cifra cuenta y la ilusión del sorteo se renueva una vez más.

Número Ganador: 6966

Y la 5ta Balota: 5

Guía básica para jugar la lotería Chontico Día en Colombia

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más seguidos del país gracias a su mecánica clara y a un proceso totalmente confiable. Cada jornada se extraen cuatro cifras mediante un sistema aleatorio y supervisado, donde las balotas numeradas del 0 al 9 conforman el número ganador. Todo el procedimiento se realiza bajo controles oficiales y protocolos estrictos que garantizan transparencia y legalidad, además de contar con transmisión en vivo para que los jugadores conozcan el resultado en tiempo real.

Para participar, basta con escoger una combinación de cuatro números, ya sea de forma manual o dejando que el sistema la asigne automáticamente. Esa selección queda registrada como tu jugada del día. Si el número coincide exactamente con el resultado oficial, accedes al premio mayor; y si se presentan aciertos parciales en las últimas cifras, también puedes recibir pagos adicionales, lo que incrementa las opciones de obtener una recompensa en cada sorteo.

Su facilidad de uso y la emoción diaria que genera han convertido al Chontico Día en una rutina habitual tanto para quienes juegan todos los días como para quienes participan de manera ocasional. Un formato accesible y flexible que sigue posicionándolo como una de las alternativas preferidas dentro del chance en Colombia.

Valor de la jugada y premios del Chontico Día

Otro de los grandes atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las jugadas comienzan desde $600 pesos, permitiendo que personas con distintos niveles de presupuesto puedan jugar sin complicaciones. Esta accesibilidad ha sido clave para que el sorteo tenga una amplia acogida en todo el país.

El monto del premio está directamente relacionado con el valor invertido. Si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto, la jugada se multiplica por 4.500, lo que convierte incluso una inversión pequeña en un premio considerable. Quienes juegan montos mayores, por supuesto, pueden aspirar a ganancias más altas.

Además, el sistema permite jugar varias veces o distribuir diferentes valores sobre una misma combinación, siempre respetando el tope máximo de $60.000 por jugada. Este esquema promueve una participación consciente, recordando que el objetivo principal es disfrutar el juego como entretenimiento, con control y responsabilidad.