El resultado oficial del Chontico Día del viernes 5 de septiembre en Colombia ya está disponible para todos los jugadores que participaron en este tradicional sorteo. Como ocurre cada tarde, miles de personas en el país estuvieron a la expectativa de la combinación ganadora, con la esperanza de que sus cifras elegidas fueran las afortunadas del día.

El sorteo del Chontico Día se celebra diariamente a la 1:00 p.m. y se ha consolidado como una de las opciones más populares del chance en Colombia por su sencillez y frecuencia. Con solo elegir cuatro cifras y definir el valor de la jugada, los participantes pueden acceder a premios que multiplican la inversión hasta 4.500 veces. Además, gracias al sistema de coincidencias parciales, también es posible ganar con tres, dos o una sola cifra final.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 5 de Septiembre 2025

Aquellos que jugaron este viernes, aquí podrán consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Día del 5 de septiembre en Colombia y comprobar si su número fue premiado. Tengan a la mano el juego y revisen las cifras ganadoras en un sorteo que combina azar, emoción y tradición en cada jornada.

Número Ganador: 6564

Y la 5ta Balota: 3

¿Cuál es el valor para jugar en el sorteo Chontico Día?

El Chontico Día es uno de los sorteos de chance más accesibles en Colombia. La jugada mínima comienza en $600 pesos, aunque cada jugador puede aumentar el valor hasta $60.000 pesos según su presupuesto y el nivel de riesgo que quiera asumir. Esta flexibilidad permite participar de manera sencilla, ya sea por costumbre, intuición o simplemente por diversión.

Es fundamental tener presente que el valor que decidas invertir está directamente relacionado con el premio que podrías recibir. Mientras más alta sea tu inversión, mayor será la ganancia si tu número resulta ganador. De esta manera, el jugador no solo escoge su combinación de cifras, sino también el impacto económico potencial de su jugada.

Cómo se calculan los premios en la lotería Chontico Día

Una de las características que hacen tan atractivo al Chontico Día es su esquema de premios escalonado, que brinda más oportunidades de obtener ganancias. No es indispensable acertar las cuatro cifras en el orden exacto para recibir una recompensa; también existen pagos por coincidencias parciales, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo.

Estos son los valores que se pagan por cada peso jugado según el tipo de acierto:

4 cifras en cualquier orden : $208

: $208 3 cifras en orden exacto : $400

: $400 3 cifras en cualquier orden : $83

: $83 2 cifras en orden exacto : $50

: $50 1 cifra final acertada: $5

Gracias a esta estructura, el Chontico Día se mantiene como un juego dinámico y emocionante, ideal para quienes buscan participar a diario con la posibilidad real de llevarse un premio.