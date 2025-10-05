El Chontico Día en Colombia presentó este domingo 5 de octubre un nuevo sorteo que llenó de emoción y expectativa a miles de jugadores en todo el país. Como cada jornada, este tradicional juego de chance volvió a reunir a quienes confían en sus números de la suerte, con la ilusión de convertir una pequeña apuesta en una gran recompensa.

El resultado confirmado del Chontico Día del domingo 5 de octubre ya está disponible para consulta, con la transparencia y credibilidad que caracterizan a este sorteo diario. Gracias a su dinámica sencilla y su sistema de premios escalonados, el Chontico Día continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los apostadores colombianos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 5 de Octubre 2025

Si jugaste hoy, es el momento de revisar tu número con atención. En este artículo te presentamos el resultado oficial del viernes 27 de junio. Consulta aquí si fuiste uno de los afortunados ganadores y prepárate para celebrar o para intentarlo de nuevo mañana. Porque en el Chontico, cada día trae una nueva oportunidad.

Número Ganador: 8172

Y la 5ta Balota: 2.

Si participaste en esta edición, aquí podrás revisar el resultado oficial del Chontico Día en Colombia y comprobar si la suerte estuvo de tu lado en este cierre de fin de semana. Una fecha que, como es habitual, mantiene viva la tradición y la emoción del chance en todo el territorio nacional.

Probabilidades reales de ganar en la lotería Chontico Día

Las probabilidades de acierto en el Chontico Día varían según la cantidad de cifras que logres acertar y el orden en que aparezcan. El premio mayor, destinado a quienes consiguen las cuatro cifras exactas, tiene una probabilidad de 1 en 10.000, ya que existen exactamente 10.000 combinaciones posibles.

Sin embargo, las posibilidades aumentan conforme se reducen las cifras necesarias para ganar. Por ejemplo, acertar solo la última cifra tiene una probabilidad de 1 en 10, mientras que lograr las dos últimas en orden exacto equivale a 1 en 100. Gracias a este sistema escalonado, el sorteo ofrece varias formas de obtener una ganancia parcial, manteniendo la expectativa y el interés en cada jugada.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: resumen del lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 29 de septiembre: 7942-3.

7942-3. Martes 30 de septiembre: 2618-6.

2618-6. Miércoles 01 de octubre: 0598-0.

0598-0. Jueves 2 de octubre: 3419-6.

3419-6. Viernes 3 de octubre: 8639-8.

8639-8. Sábado 4 de octubre: 5675-1.

El lunes 6 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.