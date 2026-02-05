El mediodía de este jueves 5 de febrero trae consigo una de las consultas más recurrentes entre los jugadores del país. Ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, una edición que vuelve a concentrar la atención de quienes siguen este sorteo como parte de su rutina diaria.

El Chontico Día en Colombia se ha mantenido vigente gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la posibilidad de obtener reconocimientos por distintos niveles de coincidencia. Esa combinación ha hecho que, jornada tras jornada, miles de personas estén pendientes del resultado apenas finaliza la extracción oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 5 de Febrero 2026

Aquí se publica la cifra oficial del Chontico Día de hoy, jueves 5 de febrero, confirmada y actualizada para consulta inmediata. Revisa el resultado en un solo vistazo, contrasta tu número con calma y sigue el jueves con la tranquilidad de tener la información correcta.

Número Ganador: 1431

Y la 5ta Balota: 8.

Así funciona la lógica de premios de la lotería Chontico Día

En el Chontico Día, el reconocimiento económico se define por dos factores claros: cuántas cifras coinciden con el resultado oficial y el valor registrado en la participación. El sistema está pensado para ofrecer más de una oportunidad de obtener un beneficio, ya que no exige acertar la combinación completa para recibir un pago. Esta estructura progresiva hace que cada sorteo tenga múltiples escenarios favorables.

La coincidencia total de las cuatro cifras en el orden exacto representa el mayor nivel de reconocimiento, multiplicando el valor registrado por 4.500. A partir de ahí, el esquema contempla alternativas adicionales: cuatro cifras sin importar el orden (208), tres cifras en orden (400), tres cifras en cualquier orden (83), dos cifras finales en orden (50) y una cifra final (5). Este diseño escalonado permite que una misma combinación pueda ser premiada en distintos niveles, ampliando las posibilidades en cada jornada.

Chontico Día y Chontico Noche: misma esencia, distinto momento

La principal diferencia entre el Chontico Día y el Chontico Noche no está en las reglas, sino en el momento del sorteo. La edición diurna se realiza todos los días a la 1:00 p.m., convirtiéndose en una referencia habitual del mediodía, mientras que la versión nocturna se desarrolla en la noche, con horarios que varían según el día de la semana.

En lo demás, ambos sorteos comparten exactamente la misma estructura: mismas categorías de coincidencia, mismos niveles de reconocimiento y los mismos protocolos de control y transparencia. La elección entre Día o Noche depende únicamente de la rutina de cada persona, ya que en ambos casos se participa bajo las mismas condiciones y garantías, con la libertad de elegir el momento que mejor se adapte al ritmo diario.