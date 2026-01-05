El lunes 5 de enero de 2026 marca el inicio de una nueva semana en Colombia y trae consigo el resultado del Chontico Día, un sorteo que se ha convertido en parte del hábito diario de quienes confían en su número.

Este Chontico Día de hoy lunes 5 de enero de 2026 vuelve a generar expectativa gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de premios escalonados que permite ganar incluso con coincidencias parciales. Para muchos, revisar el número ganador es una pausa en la jornada, un momento cargado de ilusión que puede cambiar el rumbo del día.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 5 de Enero 2026

A continuación, podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, presentado de forma clara y actualizada para que verifiques tu jugada con total confianza. En un día de nuevos comienzos, cada cifra cuenta y la esperanza se renueva con cada sorteo.

Número Ganador: 1969

Y la 5ta Balota: 0

La 5ta Balota del Chontico Día: una opción extra para potenciar tus posibilidades de ganar

El Chontico Día suma a su propuesta una modalidad que cada vez gana más seguidores: la 5ta Balota. Se trata de una jugada complementaria pensada para quienes desean añadir más emoción y aspirar a premios mayores en su participación diaria. No reemplaza la clásica jugada de cuatro cifras, sino que la refuerza con un mecanismo claro y accesible, capaz de multiplicar de forma importante la inversión.

Esta modalidad se puede jugar de dos maneras. En Directo (o Quinta Libre), el reto es acertar las cinco cifras en el orden exacto, lo que permite obtener un premio de hasta 38.000 veces lo jugado; incluso, si solo coincide la última cifra, el dinero invertido se devuelve. En la opción Combinado, el orden deja de ser determinante: basta con que las cinco cifras aparezcan para recibir un pago equivalente a 100 veces la jugada.

Con valores desde $10.000, la 5ta Balota abre la posibilidad de acceder a premios que pueden superar los $300 millones, convirtiéndose en una de las alternativas más llamativas dentro del chance. Todo esto cuenta con el respaldo de Gane SuperGIROS y de un sorteo que hace parte de la tradición regional y nacional.

Jugar al Chontico Día: sencillo, cercano y con más formas de ganar

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos preferidos en Colombia gracias a su mecánica práctica y a su realización diaria. Para participar, solo es necesario elegir cuatro cifras y definir el valor de la jugada. Si el número coincide exactamente con el resultado oficial, el premio mayor corresponde a 4.500 veces la inversión, una proporción que mantiene vivo el interés de miles de jugadores.

Además, el sorteo reconoce los aciertos parciales, permitiendo ganar si coinciden las últimas tres, dos o incluso una cifra. Este esquema escalonado hace que cada tiquete conserve valor y que las opciones de obtener una recompensa sean mayores, aumentando la expectativa en cada sorteo.

Gracias a su simplicidad, transparencia y arraigo, el Chontico Día forma parte de la rutina cotidiana en muchas regiones del país. Ya sea desde puntos de venta físicos o plataformas digitales autorizadas, cada jornada representa una nueva oportunidad para disfrutar del chance y, con algo de suerte, convertir un número en una buena noticia.