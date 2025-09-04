El resultado oficial del sorteo Chontico Día en Colombia del jueves 4 de septiembre ya está disponible para todos los jugadores que participaron en la jornada. Como cada tarde, miles de personas estuvieron a la expectativa de la combinación de cuatro cifras que, con un poco de suerte, puede convertir una jugada en un gran premio.

El Chontico Día se realiza diariamente a la 1:00 p.m. y es uno de los sorteos más populares en el país por su sencillez y frecuencia. Con una inversión mínima desde $600 pesos, los jugadores tienen la posibilidad de aspirar al premio mayor, que multiplica la inversión hasta 4.500 veces. Además, el sistema contempla pagos por coincidencias parciales -tres, dos o incluso una cifra final-, lo que amplía las oportunidades de ganar y mantiene la emoción viva en cada edición.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 4 de Septiembre 2025

Si jugaste este jueves, aquí podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día del 4 de septiembre en Colombia y confirmar si tu número fue uno de los ganadores. Prepara tu comprobante y revisa la combinación revelada en un sorteo que, día tras día, se consolida como una tradición cargada de ilusión y esperanza para miles de colombianos.

Número Ganador: 4684

Y la 5ta Balota: 5

Premios que entrega la lotería Chontico Día en Colombia

El Chontico Día ofrece una amplia variedad de premios en cada sorteo, los cuales dependen tanto de la cantidad de cifras acertadas como del valor jugado. El reconocimiento más grande corresponde a quienes logran acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden, con lo cual la ganancia puede llegar a ser de hasta 4.500 veces el valor jugado. Por ejemplo, una jugada de $1.000 pesos podría convertirse en $4.500.000 en caso de acierto total.

Sin embargo, este sorteo no se limita únicamente al premio mayor. Gracias a su sistema de premios escalonados, también se recompensa a quienes obtienen coincidencias parciales. Acertar las tres últimas cifras en el orden correcto paga $400 por peso jugado; con dos cifras, el premio es de $50 por peso; y al acertar la última cifra, se reciben $5 por cada peso invertido. Este esquema flexible hace que el juego sea más atractivo, ya que brinda más oportunidades de ganar.

Cómo consultar los resultados del sorteo en el Chontico Día

Para conocer si tu número fue ganador, puedes ver la transmisión en directo del Chontico Día a través del canal Telepacífico, donde se realiza el sorteo oficial todos los días. Esta opción ofrece la tranquilidad de presenciar el proceso en tiempo real y confirmar la transparencia de la extracción de cifras.

Además, los resultados se publican minutos después en los canales digitales oficiales, como la página web y las redes sociales de la lotería, así como en portales especializados en juegos de chance. También es posible verificar los números ganadores en los puntos de venta autorizados, donde suelen exhibirse en carteleras visibles. Lo más importante es asegurarse de consultar siempre fuentes confiables y oficiales para validar el resultado.