El Chontico Día en Colombia volvió a ser protagonista este sábado 4 de octubre, una fecha en la que miles de jugadores estuvieron atentos para conocer el número ganador. Como cada jornada, este sorteo mantiene viva la tradición del chance en el país, ofreciendo la posibilidad de convertir una jugada sencilla en un premio atractivo.

El resultado oficial del Chontico Día del sábado 4 de octubre ya está disponible para todos los participantes que confiaron en sus cifras favoritas. Con su dinámica clara y respaldada por canales oficiales, este sorteo diario sigue consolidándose como uno de los más seguidos y confiables dentro del mundo de las loterías y jugadas legales en Colombia.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 4 de Octubre 2025

Aquellos que buscan verificar su jugada, aquí podrás revisar el resultado confirmado del Chontico Día en Colombia y comprobar si la suerte estuvo de tu lado en este inicio de fin de semana. Una nueva edición que demuestra por qué este sorteo forma parte de la rutina y la ilusión diaria de miles de jugadores en todo el país.

Número Ganador: 5675

Y la 5ta Balota: 1

5ta Balota del Chontico Día: la opción que añade más emoción al juego

El Chontico Día no se limita a su clásico sorteo de cuatro cifras, sino que también ofrece una modalidad adicional que ha ganado gran popularidad: la 5ta Balota. Diseñada para quienes buscan más adrenalina sin invertir grandes sumas, permite participar desde $500 pesos con la posibilidad de obtener premios que multiplican la jugada hasta 38.000 veces.

Su dinámica es sencilla y brinda dos alternativas: Directo o Combinado. En el modo Directo, el reto consiste en acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarse el premio mayor, aunque incluso con la última cifra acertada puedes recuperar lo invertido. En el Combinado, el orden no importa: basta con que aparezcan las cinco cifras para recibir un pago equivalente a 100 veces tu inversión. Una jugada adicional que no reemplaza el sorteo principal, pero sí añade un plus de expectativa a cada participación.

Gracias a sus reglas claras, el respaldo oficial y la transparencia que distingue al Chontico, la 5ta Balota se ha consolidado como una opción perfecta para quienes desean aumentar sus oportunidades de ganar con una inversión mínima. Es ese detalle extra que potencia la emoción y hace del juego una experiencia aún más atractiva.

Cómo saber si ganaste en el sorteo de la lotería Chontico Día

Verificar los resultados del Chontico Día es un proceso simple y rápido. El sorteo define un número ganador de cuatro cifras, y quienes logran acertar todas en el orden exacto obtienen el premio mayor. Sin embargo, gracias al sistema de pagos por coincidencias parciales, es posible recibir recompensas aun sin tener la combinación completa.

Si tu jugada coincide con las últimas tres cifras, con las dos últimas o incluso solo con la última, recibirás un premio proporcional al valor invertido. Este esquema escalonado es uno de los más atractivos del sorteo, ya que permite que incluso un acierto mínimo se convierta en motivo de alegría para los participantes.

Para confirmar si tu número fue premiado, lo recomendable es consultar siempre los resultados en los canales oficiales del Chontico o en puntos de venta autorizados. Comparar tu jugada con el resultado oficial, desde la coincidencia total hasta las parciales, te permitirá identificar rápidamente si eres uno de los afortunados de la jornada.