El resultado oficial del sorteo Chontico Día del martes 4 de noviembre ya está disponible, trayendo una nueva oportunidad para quienes comenzaron la semana confiando en su número de la suerte. Este martes, miles de jugadores en Colombia siguieron atentos la transmisión del sorteo, con la esperanza de convertir su jugada en una historia de fortuna. Como es costumbre, el Chontico Día se realizó con total transparencia y bajo la supervisión de las autoridades, garantizando confianza y emoción en cada cifra revelada.

El Chontico Día es uno de los sorteos más esperados de la jornada, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en parte de la rutina diaria de los jugadores. Su sistema de premios escalonado permite ganar tanto por aciertos completos como por coincidencias parciales, haciendo que cada número tenga más de una forma de premiar. Gracias a esta estructura, miles de colombianos disfrutan de la emoción de jugar sabiendo que la suerte puede sonreírles en cualquier momento.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 4 de Noviembre 2025

Con este resultado del Chontico Día del 4 de noviembre, continúa la emoción de una nueva semana de sorteos. Muchos jugadores aprovechan los primeros días del mes para estrenar combinaciones, probar supersticiones o mantener sus cifras de siempre, aquellas que les inspiran confianza. Porque en el Chontico Día, cada número jugado no es solo una jugada: es una ilusión diaria que renueva la esperanza de comenzar el día con buenas noticias.

Número Ganador: 4137

Y la 5ta Balota: 9

Aumenta tus posibilidades con la 5ta Balota del Chontico Día

El Chontico Día no se limita a la tradicional jugada de cuatro cifras. También ofrece la 5ta Balota, una modalidad complementaria que ha ganado gran popularidad entre los jugadores por añadir más emoción y mejores opciones de ganar. Con una inversión mínima de $500 pesos, esta alternativa permite participar por premios que multiplican varias veces el valor invertido, sin alterar la esencia del sorteo principal.

La dinámica es simple: eliges cinco cifras y decides la forma de jugar. En la modalidad Directo, el objetivo es acertar las cinco cifras en el orden exacto para obtener el premio mayor; además, si aciertas solo la última cifra, recuperas el valor jugado. En la modalidad Combinado, el orden deja de ser importante: si las cinco cifras coinciden, el premio equivale a 100 veces la inversión. Dos opciones distintas que se adaptan a cada tipo de jugador y equilibran riesgo con recompensa.

Con reglas claras, premios atractivos y total respaldo oficial, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como una excelente oportunidad para quienes disfrutan del sorteo y buscan elevar la emoción de su jugada. Una forma divertida y segura de multiplicar las chances de ganar y de vivir cada día con la expectativa de un nuevo acierto.

Qué hacer si ganaste en la lotería Chontico Día

Si tu número resultó ganador en el sorteo del Chontico Día, el primer paso es verificar el resultado en los canales oficiales, como la página web del sorteo, sus redes sociales o los puntos de venta autorizados. Allí podrás confirmar si tu jugada corresponde al premio mayor o a alguna de las categorías por coincidencia parcial.

Recuerda que existe un plazo legal para reclamar el premio, y si se supera ese tiempo, el derecho al cobro se pierde. Por eso, si la suerte te acompañó, no lo dejes pasar: acércate a un punto autorizado y realiza el proceso dentro del periodo establecido.

El Chontico Día no solo representa entretenimiento, sino también una oportunidad económica importante. Verificar el resultado, actuar con rapidez y reclamar a tiempo son los pasos esenciales para convertir esa emoción en una recompensa real.