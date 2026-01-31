Este sábado 31 de enero, ya se conoce el resultado del Chontico Día, un sorteo que acompaña el mediodía y se mantiene como una de las consultas más frecuentes en Colombia durante el fin de semana.

Este juego de chance conserva su protagonismo incluso los sábados, cuando muchas personas aprovechan el tiempo libre para revisar sus jugadas con calma. Por eso, el resultado del Chontico Día de este sábado 31 de enero se convierte en una búsqueda habitual entre quienes siguen esta tradición del chance.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 31 de Enero 2026

Aquí se publica la cifra que marcó el Chontico Día este sábado 31 de enero, presentada de manera directa y sin vueltas. El resultado ya está confirmado, para que revises tu número en segundos y sigas el día sin dudas ni interrupciones.

Número Ganador: 9666

Y la 5ta Balota: 5

¿Cuánto cuesta participar en el Chontico Día?

El Chontico Día es reconocido por su bajo costo de entrada y por permitir que cada jugador ajuste la jugada a su realidad. La jugada comienza desde $600 pesos y puede incrementarse hasta $60.000, según el presupuesto y la estrategia personal. Esta elasticidad hace que el sorteo sea atractivo tanto para quienes juegan de forma esporádica como para quienes participan con mayor regularidad.

El valor elegido influye directamente en el monto del premio si hay acierto. En otras palabras, el jugador no solo define sus cuatro cifras, sino también el nivel de ganancia potencial al que aspira. Esa posibilidad de personalizar la jugada convierte la experiencia en algo más consciente y a la medida de cada participante.

Cómo se calculan los premios del Chontico Día

El sistema de pagos del Chontico Día está diseñado para multiplicar las oportunidades de ganar. No es indispensable acertar la combinación completa: el sorteo también recompensa coincidencias parciales, lo que mantiene la emoción hasta el último momento del resultado.

Los premios se liquidan por cada peso jugado y se distribuyen así:

4 cifras en cualquier orden : $208

: $208 3 cifras en orden exacto : $400

: $400 3 cifras en cualquier orden : $83

: $83 2 cifras en orden exacto : $50

: $50 1 cifra final: $5

Gracias a este esquema, el Chontico Día ofrece varias rutas de premio, dinamiza cada sorteo y permite celebrar aciertos incluso sin lograr la coincidencia total. Esa combinación de accesibilidad, flexibilidad y diversidad de pagos explica por qué sigue siendo una de las tradiciones de chance más seguidas en Colombia.