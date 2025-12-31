El miércoles 31 de diciembre se vive en Colombia con un ambiente especial de celebración, despedida de año y la tradición de revisar el resultado oficial del Chontico Día, con la ilusión de cerrar el 2025 con una buena noticia y un motivo extra para celebrar.

En esta fecha tan significativa, el Chontico Día en Colombia se convierte para miles de jugadores en parte del ritual de fin de año. Ya sea por costumbre, por una corazonada especial o por un número cargado de significado, este 31 de diciembre cada cifra se mira con atención, recordando que el sorteo ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 31 de Diciembre 2025

A continuación podrás revisar el resultado oficial del Chontico Día del miércoles 31 de diciembre, con información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. En una jornada marcada por la esperanza y los nuevos comienzos, cada número cuenta, y la emoción del sorteo se mezcla con el espíritu de despedir el año que termina.

Número Ganador: 4344

Y la 5ta Balota: 8

Amplía tus posibilidades con la 5ta Balota del Chontico Día

El Chontico Día suma un atractivo especial a su sorteo tradicional con la 5ta Balota, una modalidad complementaria pensada para quienes desean más emoción y premios de alto impacto. Con una jugada desde $500 pesos, esta jugada adicional abre la puerta a recompensas que pueden alcanzar hasta 38.000 veces lo invertido, sin alterar las reglas del juego principal. Es una opción práctica y emocionante que añade expectativa a cada sorteo.

Esta modalidad ofrece dos formas de participación. En Directo, el gran objetivo es acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarse el premio mayor, con el beneficio adicional de recuperar la inversión si solo coincide la última cifra. En Combinada, el orden deja de ser determinante: si las cinco cifras aparecen, el premio equivale a 100 veces lo jugado. Dos alternativas que combinan estrategia y suerte, adaptándose a distintos perfiles de jugadores.

Chontico Día: cercanía, tradición y nuevas maneras de participar en Colombia

El Chontico Día ha sabido mantenerse vigente a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una costumbre diaria para miles de colombianos, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de la rutina y la esperanza cotidiana. Cada tarde, a la 1:00 p.m., el sorteo reúne a jugadores de todo el país con la ilusión de ver su número reflejado en el resultado.

Hoy, esta tradición se complementa con opciones presenciales y digitales, permitiendo jugar tanto en puntos de venta autorizados como en plataformas en línea oficiales. Así, personas en ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla -y también en municipios más pequeños- pueden participar con la misma emoción y confianza.

Más que un juego, el Chontico Día es una experiencia compartida que combina emoción, cercanía y oportunidades reales de ganar. Con cada sorteo, la ilusión se renueva y demuestra por qué sigue siendo una de las loterías más queridas de Colombia.