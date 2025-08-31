El resultado oficial del Chontico Día del domingo 31 de agosto en Colombia ya está disponible para todos los jugadores que participaron en este sorteo. Como cada tarde, miles de personas en el país estuvieron pendientes de la combinación ganadora, con la ilusión de que sus cuatro cifras fueran las afortunadas. Este domingo se vivió una nueva jornada cargada de expectativa, tradición y emoción.

El sorteo del Chontico Día es uno de los más seguidos dentro del chance colombiano por su sencillez y sus atractivos premios. Con una jugada mínima desde $600 pesos, los participantes pueden aspirar a multiplicar su inversión hasta 4.500 veces. Además, gracias al sistema de premios por coincidencias parciales, también es posible ganar al acertar las tres, dos o incluso una sola cifra final del número oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 31 de Agosto 2025

Si jugaste este domingo, aquí podrás consultar de manera segura el resultado oficial del sorteo Chontico Día del 31 de agosto en Colombia. Prepara tu comprobante y revisa los números ganadores de la jornada para descubrir si eres uno de los afortunados. Una cita diaria con la suerte que cada día suma más seguidores en todo el país.

Número ganador: 7160

Y la 5ta Balota: 0.

Por qué la lotería Chontico Día es tradición en el Valle del Cauca y en Colombia

El Chontico Día ha dejado de ser solo un sorteo para convertirse en parte de la vida cotidiana de miles de colombianos. En ciudades como Cali, Palmira o Tuluá, jugarlo es tan habitual como compartir un café o conversar en la esquina del barrio. Se comenta entre vecinos, se celebra en familia y se espera con emoción cada tarde. Esa permanencia en el tiempo lo ha transformado en una costumbre que une generaciones.

Su éxito radica en una combinación simple pero efectiva: facilidad para participar y frecuencia diaria. Con sorteos todos los días y una mecánica tan clara como elegir cuatro cifras y definir cuánto invertir, el Chontico Día logra atraer tanto a los jugadores constantes como a quienes se animan de manera ocasional, siguiendo una corazonada o una fecha especial.

Otra de sus fortalezas es la cercanía. No se percibe como un sorteo lejano, sino como un juego de confianza, ligado a la identidad local. Más allá del dinero, representa un espacio de ilusión compartida, de conversación entre amigos y familiares, y de esperanza renovada con cada resultado.

Resumen de la semana en la lotería Chontico Día: resultados del lunes 25 al sábado 30 de agosto

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 25 de agosto: 2506-7.

2506-7. Martes 26 de agosto: 2137-9.

2137-9. Miércoles 27 de agosto: 3386-9.

3386-9. Jueves 28 de agosto: 7738-7.

7738-7. Viernes 29 de agosto: 3083-6.

3083-6. Sábado 30 de agosto: 6165-1.

El lunes 1 de septiembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.